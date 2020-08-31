الامارات | وفاة شقيقتين إيطاليتين بعد سقوط شجرة عليهما

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقتين إيطاليتين بعد سقوط شجرة عليهما والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت شقيقتان (ثلاثة أعوام و14 عاماً) حتفهما، أمس، بعد سقوط شجرة على خيمة في موقع تخييم في إقليم توسكاني الإيطالي.
وكانت الشقيقتان نائمتين مع شقيقة ثالثة، تعرضت لرضوض طفيفة، ووالديهن، اللذين لم يتعرضا لأذى في منطقة التخييم فيرد مار في بلدة مارينا دي ماسا.
وتقع البلدة في منطقة فيرسيليا الساحلية، على بعد نحو 120 كيلومتراً شمال غرب فلورنسا. وكانت الأسرة، وهي من منطقة تورين، تقضي إجازة هناك.
ووقع الحادث نحو الساعة السابعة صباحاً، وتم الإعلان عن وفاة الضحية الأصغر في الموقع، بينما توفيت الأكبر في المستشفى.
وكانت الشجرة، التي يبلغ طولها 4.5 أمتار، قد سقطت خلال عاصفة رعدية عنيفة، وسط طقس سيئ للغاية، اجتاح أجزاء واسعة من شمال إيطاليا، مطلع الأسبوع.
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