بيكيه يهرب من أزمات برشلونة إلى "حضن شاكيرا"

علاقات و مجتمع

شاركت النجمة العالمية شاكيرا، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعدة صور بصحبة لاعب برشلونة جيرارد بيكيه.

وأظهرت الصور لحظات استجمام الثنائي على إحدى الشواطئ، والتي أشارت الفنانة العالمية إلى أنها بالمالديف.

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مدافع فريق ريال مدريد السابق يهاجم بيكيه بسبب شاكيرا

وهاجم أوسكار روجيري مدافع فريق ريال مدريد السابق، بيكيه، مؤكدًا أن شاكيرا السبب الرئيسي في شهرة جيرارد بيكيه، رغم تواضع مستواه.

وقال أوسكار، في تصريحات لقناة "Fox Sport" الأرجنتينية: "بيكيه لاعب مستواه متواضع، أدائه لا يختلف كثيرًا عن أداء العديد من اللاعبين".

وتابع أوسكار: "أعتقد أن شاكيرا سببًا رئيسيًا في شهرة بيكيه، بالإضافة إلى أنه كان من ضمن الجيل الذهبي لفريق برشلونة، لكنه لو تواجد في فريق مثل فالنسيا، لا أحد سيعرفه".

وخسر برشلونة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، فيما صرح بيكيه عقب مباراة الفريق البافاري أنه مستعد للرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف.