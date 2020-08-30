"لا تتزوجيهم أبدا".. شيخ يحذر الفتيات من صفتين في الرجل (فيديو)

علاقات و مجتمع

حذر الشيخ محمد أبو بكر الفتيات عند اختيار شريك حياتهن من الوقوع في رجال تحمل صفتي البُخل، أو من لا رأي له.

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وقال "أبو بكر"، خلال حديثه مع الإعلامية دعاء فاروق، ببرنامجها "اسأل مع دعاء"، إن مشايخنا حذروا الرجال من أن يزوجوا بناتهم أو شقيقاتهم لزوج بخيل، مؤكدًا: "دي أبشع صفة، لأنه البخيل هيخاف يبتسم في وجه مراته لتطلب منه حاجة، غير بخله في بيته وفي مشاعره".

أما الصفة الأخرى التي حذر منها "أبو بكر" فهو الرجل الذي لا رأي له، قائلًا: "يبقى اتفق معاكي واختار معاكي، وفي الآخر يغير رأيه بعد ما يحكي لأمه أو اخته، مالوش رأي وهما اللي بيقولولوا".

وتابع: "اللي بيحكي كل أسرار بيته ده مش بار بوالديه، ده بِر مذموم مش محمود، لازم الراجل يكون له رأي".