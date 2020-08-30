صور.. منال سلامة بعد تعرضها لحادث سير: "ربنا نجاني من الموت"

علاقات و مجتمع
طمأنت الفنانة منال سلامة جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على حالتها الصحية، عقب تعرضها لحادث سير منذ أيام بصحبة ابنتها.
وقالت "منال": "الحمد لله، ربنا نجاني أنا وبنتي من حادثة موت"، مرفقة صورة من السيارة الخاصة بها، بعد تحطمهما من جراء الحادث.
وكشف المخرج عادل أديب لـ"الوطن"، عن تفاصيل إصابة الفنانة منال سلامة وابنتهما، إثر حادث سير، قائلًا إن زوجته وابنتهما تعانيان من بعض الكدمات إثر حادث سير على طريق العلمين.
وأضاف أنه عقب الحادث جرى نقل زوجته وابنتهما إلى المستشفى، وأن حالتهما الآن مستقرة.
كانت البداية الفنية لمنال سلامة في عام 1985 من خلال مسرحية حملت اسم "الزير سالم"، لكن بدايتها كممثلة محترفة كانت من خلال مسلسل "ضمير أبلة حكمت" عام 1991.
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