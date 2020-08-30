صور.. أسما شريف منير تتعرض لانتقادات بسبب الـ "نيولوك"

علاقات و مجتمع

فاجأت خبيرة التجميل أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بظهورها بـ"نيو لوك" مختلف.

وظهرت "أسما" بغُرة تحمل درجات الأشقر، وشعر بني اللون مع "هاي لايت" أصفر، مع مكياج بسيط.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حققت آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاركات، ومئات التعليقات التي احتوت على هجوم وانتقادات، أبرزها: "شعرك بيصعب عليا من كتر اللي بتعمليه فيه، إحنا بنحبك علشان كده بننصحك"، و"كتر الصبغات ضعفت شعرك وخلته مقصف"، و"أنتي جميلة فعلا بس كفايا صبغات".

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ابنة شريف منير تتعرض للهجوم من متابعيها

وتعرضت ابنة الفنان شريف منير، لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتقدت منهج الداعية الإسلامي الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، الأمر الذي دفع والدها الفنان للدفاع عنها على الفور، ليتطاول عليها أحد المتابعين مجددًا بتعليق تضمن كلمات بذيئة، قائلًا "مش دي اللي شتمت الشيخ الشعراوي"، ليرد عليه آخر، قائلًا "لا وفي أول كام ثانية كانت حاطة علم الشواذ".

وحاولت خبيرة التجميل تمالك أعصابها في الرد على تلك التعليقات التي تحمل السخرية، بأخذ صورة مصورة لحساب من تطاول عليها، معلقةً "متدين ما شاء الله".

ونشرت أسما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التعليقات التي تطاول بها المتابعين عليها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "واحد أهو بيصلي على النبي في البايو، وبيشتم في الكومنتات إن شاء الله هعمله محضر".

وتابعت أسما خلال منشورها، قائلةً: "فكرة إن في ناس بتقول شتمت الشيخ الشعراوي أصلاً دي في حد ذاتها ناس زياطة ومش عارفة حاجة، في فرق بين إن أنا خاني التعبير في وصف بعض آرائه بالتطرف، والشتيمة موضوع تاني، أنا ما شتمتش الشيخ الجليل، هو بقي يقول (...) وأنا أصلا أمي متوفية، أنا مش هقبله".