ريهام عبد الغفور بملامح مختلفة.. "قد لا تعرفها بعد النيولوك"

لايف ستايل

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها، بصورة في أحدث ظهور لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور بنيو لوك مختلف تماماً، عن ملامحها وظهورها المعتاد.

وتألقت الفنانة بشعر أشقر فاتح قصير، مع حاجبين باللون الفاتح، دون أن تستخدم مساحيق تجميل.

وتفاعل العديد من المتابعين مع الإطلالة المختلفة لريهام بين المشيدين بها، والذين أعربوا عن استغرابهم منها.

وقالت ريهام في تعليقها على الصورة: "شعري ضرب من البحر والشمس واصفر، إيه رأيكم؟ أسيبه وللا أرجعه غامق تاني؟".

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واحتفلت الفنانة ريهام عبدالغفور، مؤخرا، بخطبة ابنة شقيقتها منة عرفات، وشاركت متابعيها صورة من الحفل.

وظهرت "ريهام"، خلال الصورة مرتدية فستان أحمر قصير، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل، واعتمدت على الاكسسوارات الهادئة التي تناسبت مع إطلالتها.

وأرفقت "ريهام" تعليقًا على الصورة، قائلة: "لا أصدق أن طفلتي الصغيرة هي هذه العروس الجميلة، ابنة أختي الحلوة التي علمتني كيف أكون أمًا قبل أن أنجب، أحبك وفخورة بكِ جدًا، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير".