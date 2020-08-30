منها علاج التهاب المفاصل.. 5 فوائد لزيت السمسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آلاء نبيل: يمكن الاعتماد على زيت السمسم بدلًا من الكثير من أنواع الزيوت الأخرى التي قد تحمل مخاطر صحية، إذ يحتوي على الكثير من العناصر والمغذيات التي يحتاجها الجسم والتي تقي من الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية الغير مرغوب بها، لمزيد من التفاصيل يمكن الضغط على الرابط التالي: اضغط هنا

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