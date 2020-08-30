5 أطعمة ومشروبات تقي من الإصابة بتجلط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هدى عبد الناصر: تجلط الدم مشكلة صحية خطيرة إذ تتسبب في مضاعفات تهدد الحياة، غالبًا ما تحدث نتيجة الإصابة بعدد من المشكلات الصحية الأخرى السمنة وتصلب الشرايين، ويمكن الاعتماد على بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد في منع حدوث تجلط في الدم، لمزيد من التفاصيل يمكن الضغط على الرابط التالي: اضغط هنا

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