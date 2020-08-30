7 معلومات عن يارا ابنة شقيق راغب علامة.. "مهرها حفظ نصف القرآن" (صور)

علاقات و مجتمع

خطفت يارا علامة، ابنة شقيق الفنان راغب علامة، الأنظار إليها بإطلالتها البسيطة وجمالها في عقد قرانها على رجل الأعمال محمد محمود.

ونشر الفنان راغب علامة، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صور من عقد القران، مهنئًا لها: "أسأل الله أن يرزقكما السعادة والحب والاستقرار في حياتكما على طول العمر.. حبيبتي الابنة الوحيدة لشقيقي خضر، والشاب المحترم محمد حمود الذي نفتخر بأن يكون فردًا من عائلتنا، ونفتخر بأهله المحترمين والأفاضل كل الحب لكما محمد ويارا".

وكان من اللافت أنه جرى تداول مقطع فيديو من عقد القران، الذي أوضح أن مهر العروس هو حفظ العريس لنصف القرآن الكريم.

ويرصد "هن" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن يارا علامة، التي تميزت بجمالها.

- والدها هو "خضر علامة" مدير أعمال شقيقه الفنان راغب علامة.

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- درست في الجامعة الأمريكية ببيروت.

- عملت في قسم "السوشيال ميديا" الخاصة بتطبيق "أنغامي".

- خطبت قبل ذلك في العام 2016، لشاب لبناني ثري لكن بسبب خلافات بين خطيبها ووالدها تم فسخ الخطبة.

- فاجأت عمها راغب علامة، بزيارته في كواليس برنامج "إكس فاكتور"، وخطفت الجمهور في ذلك الوقت بجمالها.

- في يوليو 2019 جرى خطبتها على رجل الأعمال محمد محمود، الذي تزوجت منه بمهر حفظ نصف القرآن الكريم.

- يتابعها أكثر من 5 آلاف متابع عبر حساب "إنستجرام".