صورة.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته: "يا كل حاجة في حياتي"

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان محمد رمضان، بعيد ميلاد زوجته نسرين، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك".

وعلق "رمضان" على الصورة التي تجمعه بزوجته: "عيد ميلاد سعيد يا كل حاجة في حياتي.. ربنا يحفظك ويحفظ أولادنا ويحفظ كل أسرة من كل شر".

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وتفاعل معه متابعيه بالتعليق على الصورة التي نالت إعجاب أكثر من 23 ألف متابع، وكانت من ضمن التعليقات: "أحلى نمبر وان وأحلى أسطورة"، "كل سنة وهي طيبة ربنا يخليكم لبعض يا قمرات"، "حلوين أوي".

وآخر أعمال الفنان محمد رمضان، مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي 2020، بمشاركة عدد من الفنانين بينهم أحمد زاهر، وروجينا وإدوار.