ياسمين صبري بإطلالة كاجوال في أول ظهور لها بعد شراء سيارتها الجديدة

لايف ستايل

داخل سيارة "رولز رويس"، ظهرت الفنانة ياسمين صبري، في أول ظهور لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عقب شراء سيارتها الجديدة والتي يبلغ سعرها 10 ملايين جنيه مصري.

وظهرت ياسمين بإطلالة كاجوال ونظارة شمسية وشعر منسدل، مع مكياج بسيط، خلال جلوسها داخل سيارة "رولز رويس"، مكتفية بإرفاق إيموشن "قلب".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حققت ما يتجاوز الـ200 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "مبروك عليكي العربية الجديدة"، و"هى دي آخر نكتة سمعتها"، و"إيه أخبار العربية الجديدة".

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تفاصيل سيارة ياسمين صبري الجديدة.. سعرها 10 ملايين جنيه

فى 19 أغسطس وصلت سيارة ياسمين صبرى ميناء الإسكندرية، ليجري الموافقة على الإفراج الجمركي لها برسوم 3.7 مليون جنيه في 25 أغسطس الجاري.

رولز رويس "dawn" هي السيارة الجديدة التي انضمت حديثا إلى ممتلكات ياسمين صبري، لتكون السيارة الثانية لياسمين من علامة رولز رويس، حيث تمتلك أفخم سيارة SUV على الكوكب "رولز رويس كولينان".

وجرى الإفراج عن السيارة الجديدة بقيمة 10 ملايين جنيه، حيث بلغ سعر السيارة حوالي 6 ملايين جنيه، و3.7 مليون رسومًا جمركية.