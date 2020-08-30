منها شرب القهوة.. 5 طرق سريعة للتخلص من السمنة الموضعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون تتراكم الدهون العنيدة في بعض المناطق بالجسم والتي يصعب التخلص منها مثل البطن والصدر والأرداف والخصر والذراعين، وتعرف تلك الحالة بالسمنة الموضعية، والتي تؤثر شكل الجسم وكذلك الحالة النفسية، إلا أنه هناك عدد من الطرق البسيطة التي تساعد على التخلص منها، لمزيد من التفاصيل يمكن الضغط على تلك الرابط:

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