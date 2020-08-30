للأمهات الجدد.. دليل شامل للتعامل مع رضيعك في زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

رعاية الطفل الرضيع قد تكون مهمة صعبة بالنسبة للأمهات الجدد، خصوصا إذا كان في أول 6 أشهر من عمره وفي ظل تفشي فيروس كورونا، فهناك الكثير الأمهات يحتاجن إلى الاستعانة بالطبيب المتخصص للتعامل مع الطفل الرضيع.

ويقول الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365"، إن خطر فيروس كورونا على الأطفال حديثي الولادة ضئيل للغاية، مقارنة بالأشخاص البالغين والكبار، متابعا أن انتقال العدوى إلى الطفل حديثي الولادة، لا يكون إلا أثناء عملية الولادة عن طريق شخص مصاب، أو إذا كانت الأم مصابة.

وذكر استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، دليلا شاملا للأمهات لكيفية التعامل مع طفلها حديثي الولادة:

1- الرضاعة الطبيعية، من أهم الأشياء التي تساعد على تقوية ورفع مناعة الطفل، وإذا كانت كمية اللبن قليلة لدى الأم يجب الاستعانة باللبن الصناعي بجانب الطبيعي.

2- لا بد من إعطاء الرضيع فيتامين "د"، لتقوية جهازه المناعي، ولكن تحت إشراف الطبيب المتخصص.

3- من الضروري حرص الأم على مداومة غسيل اليدين بالماء الجاري والصابون أو المطهرات، خاصة قبل التعامل مع طفلها.

4- عند خروج الأم بطفلها، يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن 2 متر عن الآخرين.

5- يجب تجنب ارتداء الطفل الأقل من عامين الكمامات الطبية، حيث إنها تسبب له الاختناق.

6- من الضروري اهتمام الأم بتغذيتها بشكل جيد ومتوازن.

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7- يجب تجنب احتكاك الأم بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض، كارتفاع درجة الحرارة والكحة والعطس والرشح.

8- تجنب تواجد الأم في التجمعات، خصوصا عند اصطحاب طفلها معها.

9- إعطاء التطعمات للطفل في مواعيدها المحددة، وبعد الرجوع للمنزل لا بد من تغيير ملابس رضيعها ثم استحمامه.

10- بداية من الشهر الرابع، يمكن للأم إعطاء رضيعها الزبادي ومنتجات الألبان، لسهولة بلعها.

11- يمكن استحمام الطفل مرة يوميا، ولكن يفضل أن يكون في نفس الغرفة، وتجنب انتقاله من مكان إلى مكان.

12- لا بد من الامتناع عن تقبيل الرضيع من فمه، والتنبيه على الأقارب والأصدقاء بخطورة ذلك، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بفيروس الهربس والنزلات المعوية وأمراض الجهاز التنفسي التي تنتقل إليه عن طريق اللعاب وحساسية الصدر ومشاكل الجهاز التنفسي والربو.

13- عند إصابة الطفل بارتفاع بدرجة الحرارة، لا بد من إجراء الكمادات تحت الإبطين وبين الفخين، وتخفيف الملابس، ويمكن إعطائه خافض الحرارة من مادة الباراسيتامول، ولكن بعد استشارة الطبيب المتخصص لحساب الجرعة المناسبة له.

14- مرض الصفراء، تظهر على حديثي الولادة خلال اليوم الثاني من ولادته، لذا لا بد من استشارة الطبيب المتخصص، وعلى حسب نوع الصفراء يتم تشخيص الرضيع لتلقي العلاج المناسب.

15- عند إصابة الرضيع بالكحة، يمكن إعطائه بعض السوائل الدافئة، وإذا لم يشفى يجب استشارة الطبيب فورا.

16- الرشح، يمكن استخدام نقط محلول ملحي، خاصة بالرشح وانسداد الأنف، لأيام قليلة وليس لفترة طويلة لمنع حدوث مضاعفات جانبية.