علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة زينة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة من حفل خطوبة ابنة الكاتب مدحت العدل.
وظهرت زينة في الصور برفقة الدكتور مدحت العدل والفنانة لبلبة، وأيضًا شهد رمزي، شقيقة الفنان شريف رمزي، وعلقت على الصور: "أنا والقمر والنجمة الكبيرة حبيبتي لبلبة في فرح أحلى عروسة في الدنيا آية مدحت العدل.. مبروك دكتور مدحت العدل حبيب قلبي وأجدع راجل في مصر وداليا حبيبة قلبي أحلى ست في مصر وبناتها زينة وفريدة جمال العدل".
ويذكر أن حفل خطوبة ابنة المنتج مدحت العدل، أقيم قبل عدة أيام في الساحل الشمالي، وسط عدد من الفنانين والمشاهير بينهم يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي، والفنان محمد رمضان الذي أحيا الحفل بأغانيه.
كانت هذه تفاصيل خبر زينة تنشر صور جديدة من حفل خطوبة ابنة مدحت العدل: أحلى عروسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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