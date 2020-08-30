لقاء الخميسي توجه رسالة شديدة اللهجة للمتنمرين: كل إسان مسؤول عن قراراته

علاقات و مجتمع

رسالة شديدة اللهجة وجهتها الفنانة لقاء الخميسي، عبر خاصية "إستوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

"مش من حقك تحكم علي غيرك.. مش من حقك تدخل في حياة غيرك أو اختيارات غيرك أو قرارات غيرك أو كل ما يخص غيرك"، هكذا بدأت الفنانة رسالتها والتي وجهتها للمنتقدين والأشخاص الذين يتدخلون في حياة غيرهم سواء على المستوى الشخصي أو العملي.

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وتابعت الفنانة خلال رسالتها موجهة رسالة للمنتقدين، "تقبل غيرك كما هو واجعل اختياراتك وقراراتك وحقك لنفسك فقط.. كل إنسان مسوؤل عن نفسه وقراراته واختياراته وحياته".

واختتمت لقاء، قائلةً "خليك في نفسك وحب الناس كما هم أو لا تحبهم لكن لا تكره، لا تتنمر، لا تصدر أحكاما #خليك في حالك يصلح المجتمع".

ويذكر أن لقاء الخميسي، شاركت بدور في مسلسل "سكر زيادة" في رمضان 2020، مع النجمات سميحة أيوب ونبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر.