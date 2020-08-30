سوسن بدر "ملكة فرعونية" في أحدث جلسة تصوير: "نفرتاري قلبي"

لايف ستايل

لوحة فرعونية تعود أصولها لآلاف السنين لعصر الفراعنة، جسدتها الفنانة سوسن بدر، وظهرت خلالها على غلاف إحدى المجلات، بملامح متطابقة لإحدى الملكات، والتي تتميز بملامحها المصرية ذات الأصول الفرعونية.

ظهرت الفنانة خلال الصورة التي تصدرت بها غلاف المجلة، مرتدية فستان أبيض دون أكمام، باللون الأبيض وبشعر أسود قصير، وبيدها ناي.

وأرفقت الفنانة تفاصيل جلسة التصوير التي خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بتعليق "مجلة أل بنسختها العربية في صور مستوحاه من اعمال الفنان المصري علاء ابو الحمد، الذي يقدم لوحات رائعة ذات طابع مصري قديم".

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وتابعت الفنانة، موضحة كواليس الصورتين، "اللوحة الأولى من فكرة وتصوير وماكياج فيدا رمضان، ومستوحاه من أعمال المصور الفوتوغرافي رشاد، وتنسيق الملابس من تصميم خالد عزام".

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وحصدت على ما يقرب من 12 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، وكان من أبرزها،" ملامحك فوعونية جميلة وأنيقة، ربنا يخليكي لينا طول العمر يا قمر يا جميلة انتي يا متألقة بحبك أوي أقسم بالله يا أحلى نجمة في الدنيا، بحبك يا قمر، حلوة كيف ما تكون، نفرتاري قلبي، الجمال المصري الفرعوني، الهاربة من المتحف".

سوسن بدر ترقص على أغنية بـ"البنط العريض"

مقطع فيديو قصير، شاركته الفنانة سوسن بدر مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال تمايلها على نغمات أغنية بـ"البنط العريض" للفنان حسين الجسمي.

وظهرت "سوسن" بفستان أحمر، والذي تميز بأنه مزين بنقوش لامعة، مع مكياج "سموكي"، ونظارة طبية أثناء كتابتها على المكتب وتفاعلها مع "البنط العريض" بالرقص والغناء.

وكان تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حققت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والمشاركات والتعليقات، أبرزها: "نفرتيتي ترقص على نغمات أغنية شبابية"، و"إيه الحلاوة دي كلها"، و"بنحبك يا سوسن".