أول ظهور لزوجة أوس أوس عقب وفاة ابنهما

علاقات و مجتمع

في حفل بسيط مقتصر على الأهل والأصدقاء احتفل الفنان مصطفى خاطر، بزفاف شقيقته التي تزوجت من شقيق الفنان مصطفى بسيط.

وتواجد في الحفل عدد من أصدقائهما بنجوم مسرح مصر، وكان من بينهم الفنان محمد أوس أوس، الشهير بـ"أوس أوس"، وزوحته "رويدا"، ويعد ذلك أول ظهور لها في مناسبة عقب شهرين من وفاة رضيعهما، ابن الـ3 أشهر.

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وظهرت "رويدا" ومازالت ملامح الحزن على وجهها، كما ارتدت بدلة سوداء اللون اللون وتركت شعرها منسدلًا، بالإضافة إلى وضع القليل من المكياج المناسب للمناسبة.

وحضر عدد من نجوم مسرح مصر حفل زفاف شقيقة مصطفى خاطر، بينهم كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن، عمر متولي.

ويذكر أن رضيع أوس أوس توفى وهو ابن الـ3 أشهر، بشكل طبيعي، عكس ما تداول وقتها على صفحات "السوشيال ميديا"، بأنه سقط من شرفة المنزل.