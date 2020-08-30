7 محاميات "صعايدة" يلقن صاحب قناة علقة ساخنة: اتهمهن بـ"الهشتكة"

علاقات و مجتمع

تعدت 7 محاميات بالضرب على صاحب قناة تدعى "المهيطل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك أمام مدخل مجمع محاكم المنيا، حيث اتهمنه بالإساءة إليهن على قناته.

وحررت المحاميات الـ7 بلاغا أمام نيابة بندر المنيا، ضد صاحب "القناة" وهو محام سابق مشطوب عضويته من نقابة المحامين، إذ اتهمن إياه بسبهن وقذهن والتشهير بهن.

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وقال مصدر قضائي، إن المحاميات انتظرن "مصطفى-ا" أمام المحكمة، وأخذن يضربنه ويوبخنه، عقب تداول مقطع فيديو على قناه خاصة به تسمى "المهيطل"، انتقد فيها رحلة نظمتها إحدى المحاميات لزيارة المعالم الآثرية في حضور زملائها، قائلا "رحلة كلها هشتكة وبشتكة ودلع".

وأضاف المصدر، أن صاحب "القناة" اتهم المحاميات بابتزاز أخريات بدفع مبالغ وجمع تبرعات، لتنظيم رحلة للمحاميات، لكن جرى اصطحاب غرباء وحدثت تجاوزات مؤسفة هناك، على حد قوله.

وقالت إحدى المحاميات، طلبت عدم ذكر اسمها، إن المجني عليه اعتاد استخدام قناته في الإساءة للمحامين، لذا جرى تحرير بلاغ ضده أمام نيابة بندر المنيا، اتهمنه فيه بالسب والقذف والتشهير، وذلك في حضور ياسر زيدان الأمين العام وعضو مجلس نقابة المنيا.

وبدوره قال ياسر زيدان، إن الطرف المعتدى عليه شهر بالمحاميات، مؤكدا أنه ليس محاميا حيث جرى شطبه وإسقاط قيده من النقابة العامة للمحامين، نظرا لأنه يعمل في وظيفه أخرى.

وأضاف: لذلك فإن النقابة ليس لها أي حقوق عليه وهو ليس عليه إي التزامات، فلن نستطيع معاملته كمحامي، وجرى تقديم بلاغ ضده على أنه شخص عادي، أما بالنسبة للمحاميات فالنقابة أعدت مذكرة وتقريرا مفصلا بالواقعة سيجري التحقيق فيه، لأن التصرف الذي صدر منهن بالشارع لا يليق بمهنة ومكانة المحاماة".