عقد قران ابنة شقيق راغب علامة على مهر حفظ نصف القرآن الكريم (فيديو)

علاقات و مجتمع
احتفل الفنان راغب علامة، بعقد قران ابنة شقيقه خضر وتدعى الفتاة "يارا"، ونشر عبر حسابه الرسمي عدد من صور عقد القران.
وعلق "راغب" على الصور التي نشرها لعقد قران العروس، التي ظهرت بإطلالة بسيطة إذ ارتدت فستان أبيض، وغطت رأسها وكتفيها بطرحة طويلة من اللون ذاته: "أسأل الله أن يرزقكما السعادة والحب والاستقرار في حياتكما على طول العمر.. حبيبتي الابنة الوحيدة لشقيقي خضر، والشاب المحترم محمد حمود الذي نفتخر بأن يكون فردًا من عائلتنا، ونفتخر بأهله المحترمين والأفاضل كل الحب لكما محمد ويارا".
وكان من اللافت أيضًا أنه تداول مقطع فيديو من عقد القران، الذي أوضح أن مهر العروس هو حفظ العريس لنصف من القرآن الكريمً.
وتفاعل معها متابعيها في التعليق على الصور بالمباركة على الزواج: "ألف مبروك.. الله يسعدكم دايمًا".
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