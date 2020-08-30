نسرين أمين في فيديو على البحر.. والمتابعون: حورية الساحل

علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة نسرين أمين، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو قصير لها من شاطئ البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية.
وظهرت "نسرين" في أحد مقاطع الفيديو القصيرة وهي تسبح داخل البحر، كما تفاعل معها متابعيها في التعليقات، فكان من بعضها: "عروسة البحر" "قمر زمانك" "بتموتيني من الضحك" "حورية الساحل".
ويذكر أن الفنانة نسرين أمين كانت آخر مشاركتها في مسلسل "لما كنا صغيرين "الذي عرض في رمضان الماضي 2020، وكان من بطولة الفنان خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم وهاني عادل.
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