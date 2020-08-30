هايلي بيبر تخطف الأنظار بإطلالة غريبة في أحدث ظهور لها

التقطت عدسات المصورين الصحفيين بعضا من الصور لعارضة الأزياء هايلي بيبر أثناء ذهابها لحضور اجتماع في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع " insider "، وخلطت هايلى بيبر فى أحدث إطلالتها بين الملابس الصيفية والخريفية، حيث ارتدت سترة رمادية كبيرة الحجم فوق حمالة صدر بيضاء رفيعة وهوت شورت جينز بدون أزرار من تصميم ألكسندر وانج، وحذاء ذو نعل أحمر.

وحرصت زوجة المغنى جاستن بيبر على أن يتطابق لون حذائها ذو النعل الأحمر مع لون محفظة" Balenciaga" الحمراء التى كانت تحملها معها والتى يبلغ سعرها 1850 دولارًا ، كما ارتدت اكسسوارات عبارة عن قلادتين وطبقات من الحلقات الفضية وقناع وجه أسود.

وهايلى ليست أول المشاهير الذين ارتدوا أحذية تصميمها مختلف وجرىء بعض الشىء، حيث سبقها فى ذلك أفراد من عائلة كارداشيان جينر وهما كايلي جينر وكيم كارديشيان ويست والمغنية ريهانا، اللاتى ارتدين أحذية شفافة مصنوعة من بلاستيك" PVC"، والتى كانت شائعة أيضًا في عام 2019.

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