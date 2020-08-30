منها كنس الأرضية.. احذري 10 أشياء خاطئة تفعلينها دون دراية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرتكب بعض ربات البيوت، أخطاء يومية تتعلق بنظافة المنزل، دون أن تدرك ذلك، والسبب الرئيسي لذلك، أنهن يتبعن نصائح شائعة قد تبدو فعالة، لكن ما يفعلنه في الواقع قد يكون خطيراً.

أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي، 10 أشياء نقوم بها يوميا تدمر منازلنا.

1- مسح الأرضية:

كنس الأرضية طريقة غير فعالة، حيث إن هذا النوع من التنظيف لا يزيل حتى 1/10 من كل الأوساخ في منزلك، إذ ترتفع جزيئات الغبار في الهواء وتستقر على أثاثك، بينما تدخل جزيئات أخرى صغيرة في طلاء الأرضية، لذلك من الأفضل عدم كنسها وتنظيفها بالمكنسة الكهربائية.

2- استخدام لوح تقطيع بلاستيكي:

هناك أسطورة مفادها أن ألواح التقطيع البلاستيكية أكثر صحة من الخشبية وهي ليست صحيحة تماما؛ فالخشب مسامي ويمتص البكتيريا جيدا.

أما ألواح التقطيع البلاستيكية حينما ترى فيها أول خدوش عليها، تعمل المواد الاصطناعية كمكان ممتاز لتكاثر البكتيريا، وحتى التطهير الشامل لن يكون قادرا على القضاء عليها تماما.

3- غسل لوح التقطيع بسائل الأطباق:

يزيل منظف غسل الصحون بقايا الطعام بشكل فعال من ألواح التقطيع، لكن الخدوش والجروح في هذه الألواح تحتوي أيضا على بقايا طعام مجهرية غير مرئية للعين.

وبعد امتصاص المحلول والصابون، سيتم نقلها بعد ذلك إلى أي طعام آخر سيتم تقطيعه على هذه اللوحة، لذا من الأفضل تطهير ألواح التقطيع بمساعدة بيروكسيد الهيدروجين.

4- وضع القهوة أو ماء المكرونة المغلية في الحوض:

غالبا ما تسبب سكب القهوة بالحوض في انسداد المجاري، ما يؤدي إلى التصاق الرواسب الدهنية في الأنابيب وتشكل نوعا من الانسداد هناك، ويحدث نفس الشيء مع الماء المتبقي بعد غلي المعكرونة أو الأرز، حيث يستقر السائل اللاصق بسرعة على الجدران الداخلية للأنابيب، ولكنه يذوب ببطء إلى حد ما، ما يزيد من خطر انسداد البالوعة.

5- ترتيب السرير مباشرة بعد الاستيقاظ:

Advertisements

أي سرير يعيش به عث الغبار، وهي كائنات مجهرية تتغذى على خلايا الجلد الميتة، ويعتبر الدفء والرطوبة بيئة مثالية لهم.

لذا عند ترتيب السرير مباشرة بعد الاستيقاظ، يخلق الشخص الجو المثالي له، وفي وقت لاحق، يمكن أن يسبب هذا تفاعلات حساسية خطيرة، بما في ذلك الربو والتهاب الأنف التحسسي والتهاب الملتحمة.

6- إبقاء الستائر مفتوحة باستمرار:

يجب على الأشخاص الذين تقع شقتهم على الجانب المشمس إيلاء اهتمام خاص لهذه النقطة، إذا كنت ترغب في بقاء أثاثك وأرضيات الباركيه جذابة لأطول فترة ممكنة، فتأكد من إغلاق الستائر خلال الأوقات الحارة من اليوم.

7- الحفاظ على المناشف في الحمام:

يمكن أن تصبح المناشف المعلقة في الحمام أرضا خصبة لتكاثر الفطريات والبكتيريا، لأن الرطوبة والحرارة والأكسجين هي أرض التكاثر المثالية لهم.

لومن أجل عدم الإضرار ببشرتك، من الضروري تغيير المناشف كل يومين، ولا تنس تجفيفها بشكل صحيح ويعتبر الخيار الأفضل هو استبدالها بمناديل ورقية.

8- وضع فرشاة المرحاض في الحامل مباشرة بعد التنظيف:

إذا قمت بإعادة فرشاة المرحاض إلى الحامل مباشرة بعد استخدامها، فستدخل الميكروبات من المرحاض إلى الحامل وتبدأ في التكاثر بنشاط.

ولتجنب ذلك، يوصى بتعليق الفرشاة فوق الوعاء عن طريق وضعها بين الوعاء والمقعد لبعض الوقت، حتى تخرج الرطوبة الزائدة منه.

9- سكب بقايا الشاي في المرحاض:

ليس من الجيد سكب "تفل" الشاي إلى المرحاض، لأنه إذا واصلت القيام بذلك بانتظام، سيتحول لون سطح المرحاض إلى اللون البني الداكن، وقد يكون من الصعب جدا استعادة البياض الأصلي للوعاء بعد ذلك.

10- رش منظفات التنظيف مباشرة على السطح:

يؤدي رش عوامل التنظيف مباشرة على سطح الأثاث والزجاج إلى إنشاء طبقة رقيقة من المحلول غير مرئية للعين، ويمكن أن يؤدي إلى السماح للغبار والأوساخ بالالتصاق بها أكثر، وتعتبر الطريقة الصحيحة هي وضع المنظف على قطعة قماش أو إسفنجة أولا.