ماذا يحدث لجسمك عندما تنسى تناول الطعام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هل سبق لك أن انشغلت كثيرا خلال يوم عملك لدرجة أنك نسيت تناول الطعام؟ نعم، يمكن أن يحدث هذا لنا جميعا.

ولأن الطعام يساعد في إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية الضرورية، وهي البروتينات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن، لذا عندما ننسى تناول الطعام، إليك ما يحدث لجسمك، حسبما ذكر موقع "thelist".

يحذر الدكتور بروك شيلر، أخصائي التغذية الأمريكي، من أنه عندما ننسى تناول الطعام أثناء النهار، ينتهي بنا الأمر دائما في نهاية المطاف إلى الإفراط في تناول أنواع الطعام الخاطئة في المساء، بالإضافة إلى أنه الانتظار طويلا يؤدي إلى انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم.

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وأوضح أخصائي التغذية الطريقة الصحيحة لتناول الطعام طوال اليوم، إذ أوصى بتناول نوع من البروتينات أو الدهون الصحية في كل وجبة، ما يعني أنه إذا تناولت وجبة خفيفة من الفاكهة، فيجب أيضا إضافة بعض زبدة الجوز أو الجوز أو ربما قطعة من الجبن، وإذا كان لديك سلطة على الغداء، أضف بعض الدجاج أو السلمون أو ربما بعض الفاصوليا السوداء.

ويقول "شيلر" إن إضافة البروتين إلى كل وجبة يساعد على تقليص استجابة سكر الدم في الجسم، ما يجعلنا نشعر بالشبع ويؤدي إلى زيادة التركيز لفترة أطول.

وكقاعدة عامة، يقترح "شيلر" تناول الطعام كل ثلاث إلى أربع ساعات من أجل الحفاظ على مستويات السكر في الدم، حيث يساعد وقت الغداء المنتظم أيضا على تقليل مستويات التوتر في جسمك، وتعتبر الوجبات الخفيفة الصحية بعد الغداء جيدة أيضا، لأنها يمكن أن تكون مفيدة لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة خلال فترة ما بعد الظهر.

وأشار إلى أنه سواء أكنت جائعا أم لا، فلا يزال يتعين عليك تحديد وقت استراحة قصيرة خلال الجزء الأخير من يوم عملك يوميا، وكبديل للإفراط في تناول الحلوى والأطعمة الخفيفة الأخرى، يقترح شيلر أنه من الأفضل الخروج في الهواء الطلق لبضع لحظات إذا استطعت، نظرا لأن التعرض للخارج يزيد الإيجابية ويحسن الرفاهية ويمكن أن يزيد الرضا الوظيفي.