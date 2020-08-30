12 نوعا من الأطعمة تساعد على تفتيح البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ترغب الفتيات في الحصول على بشرة مشرقة وحيوية، للظهور بمظهر جذاب وأنيق، وتعتبر البشرة الشاحبة والغامقة من المشاكل التي تواجه الإناث.

ولحل هذه المشكلة يمكنك الاعتماد على مجموعة من الأطعمة التي تساعد على تفتيح البشرة، حسب ما جاء في موقعي "food.ndtv" و"stuff".

1- الفراولة:

أفضل الأطعمة الغنية بالمغذيات، حيث إنها تحتوي على فيتامين سي، وهذا هو السبب في أنها تشبه الذهب السائل لبشرتك، وفيتامين "ج" ضروري لإنتاج الكولاجين الذي يحسن مرونة البشرة وليونتها، ما يجعلك تبدين شابة ومنتعشة.

2- الليمون:

يحتوي الليمون على فيتاميني "ج" و"ب" والفوسفور، والأحماض الطبيعية في الليمون تزيل بلطف خلايا الجلد الميتة وتساعد على تفتيح البقع الموجودة في البشرة، بالإضافة إلى أنه يساعد على تنظيف المسام ما يجعله غذاء رائعا يجعل بشرتك متوهجة.

3- البيض:

غني بالأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين، والتي لا تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة فحسب، بل لديها أيضا القدرة على إنتاج خلايا جلدية جديدة.

4- الأناناس:

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ، بجانب الإنزيمات التي تساعد على تقليل بقع الشيخوخة والخطوط الدقيقة وتجعل بشرتك ناعمة.

5- الطماطم:

حافظي على بشرتك مشدودة ومشرقة بمجرد تناول هذه الفاكهة الحمراء، حيث تساعد الطماطم على إنتاج الكولاجين في البشرة، ما يساعد على منحك توهجا طبيعيا.

6- الأفوكادو:

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يمكن للدهون الجيدة الموجودة في الأفوكادو أن تقلل من احمرار الجلد، بالإضاف إلى أنه غني بمضادات الأكسدة، ما يساهم في التقليل من ظهور التجاعيد.

7- الثوم:

مضاد حيوي طبيعي وله بعض القوى الخارقة المذهلة، حيث إنه يساعد في تنظيف الدم والتخلص من الشوائب التي تسد مسام بشرتك، ما يجعله ضروريا لأي شخص يعاني من مشاكل حب الشباب، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على إبطاء عملية الشيخوخة.

8- الجوز:

يحتوي على أحماض دهنية أساسية تشكل جزءا كبيرا من أغشية الخلايا، وهذه الأغشية هي التي تحافظ على بشرتنا ناعمة ورطبة وممتلئة.

9- السبانخ:

تحتوي على البيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ المعزز للبشرة، وهذا يعني أن وجود السبانخ كعنصر أساسي في نظامك الغذائي يمكن أن يخفف من البشرة الجافة والحكة، فضلا عن منحك بشرة أكثر نعومة وإشراقا.

10- البطاطس:

تعمل بشكل جيد كعامل تبييض طبيعي وبالتالي يمكن استخدامها لتفتيح البشرة، وتساعد أيضا على التخلص من خلايا الجلد الميتة وحروق الشمس والبقع الداكنة والعيوب والهالات السوداء، من خلال وضع قناع للوجه من البطاطس المبشورة على وجهك لمدة 30 دقيقة، أو ببساطة ضعي عصير البطاطس في وعاء واستخدامه على وجهك أو حتى وضع شرائح رقيقة من البطاطس مباشرة.

11-البرتقال:

قشر البرتقال يحتوي في الواقع على فيتامين سي، فضلا عن الخصائص المضادة للميكروبات والبكتيريا، لذا فإن استخدامه بانتظام على الوجه سيمنحك بشرة نقية وأكثر إشراقا في أي وقت من الأوقات،.

كما يوصي الدكتور ديبالي بهاردواج، طبيب الأمراض الجلدية في دلهي، باستخدام قشر البرتقال والزبادي للوجه لتجديد شبابك على الفور، من خلال وضع 1 ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال و 2 ملعقة كبيرة من الزبادي على الوجه.

12-الجزر:

الجزر هو مصدر قوة للبشرة المتوهجة بسبب وجود كمية كبيرة من البيتا كاروتين التي تساعد على منع تدهور الخلايا وإبطاء الشيخوخة، ويساعد أيضا فيتامين أ الموجود في عصير الجزر في الحفاظ على أنسجة الجسم والعينين والعظام والأسنان صحية، ويحتوي الجزر أيضا على كمية كبيرة من فيتامين ج ، الذي يعزز نمو الكولاجين ويقلل من حب الشباب والبقع الداكنة.