تنعيم وتغذية الشعر بخلطات زبدة الشيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:56 مساءً - تعد زبدة الشيا من أفضل المكونات الطبيعية المفيدة للشعر، فنظراً الى غناها بالكثير من المواد المرطبة والمنعمة والمغذية للشعر، لا بد من الاستفادة من خصائصها لصحة الشعر وتحضير أفضل الخلطات المنزلية للتمتع بشعر حريري صحي ومغذى. وفي هذا المقال، سنعرفك الى أبرز فوائد زبدة الشيا للشعر، إضافة الى أفضل خلطات زبدة الشيا للشعر.



أبرز فوائد زبدة الشيا للشعر

فوائد زبدة الشيا للشعر



تفيد زبدة الشيا الشعر الى حد كبير، فنظراً الى غناها بمضادات الأكسدة والفيتامينات المفيدة للشعر، تغذي زبدة الشيا فروة الرأس وترطب خصلات الشعر، فضلاً أنها تخلص الشعر من القشرة المزعجة، وتوفر الحماية اللازمة للشعر من الظروف الطبيعية القاسية، بخاصة الرطوبة والهواء والبرد الشديد، مما يحافظ على شعرك ناعماً وصحياً على الدوام.

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أفضل خلطات زبدة الشيا للشعر



خلطة زبدة الشيا لترطيب الشعر

خلطة زبدة الشيا لترطيب الشعر



المكونات

- ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

- ملعقة صغيرة من الغليسرين.

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طريقة التحضير والتطبيق

أخلطي جيداً زبدة الشيا وزيت جوز الهند والغليسرين. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، واتركيه مدة ساعة كاملة. من ثم، اغسلي شعرك بالشامبو المناسب، وشطفيه بالماء الدافئ.



خلطة زبدة الشيا لتنعيم الشعر

خلطة زبدة الشيا لتنعيم الشعر



المكونات

- ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب.



طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي زبدة الشيا مع الزيوت المذكورة كافة. من ثم، طبقي الخليط على كامل شعرك، مع الحرص على تمشيط شعرك ليتغلغل الخليط في داخله. اتركي الخليط مدة 40 دقيقة على شعرك، بعدها اغسليه على الطريقة الاعتيادية.



خلطة زبدة الشيا لتغذية الشعر

خلطة زبدة الشيا لتغذية الشعر



المكونات

- ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- عصير نصف حبة من الليمون الحامض.



طريقة التحضير والتطبيق

امزجي كلاً من زبدة الشيا وزيت الزيتون والليمون الحامض. من ثم، طبقي المزيج على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، واتركيه لمدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه جيداً بالماء الفاتر.

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