أبرز أخطاء مكياج ترتكبها المرأة الأربعينية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:56 مساءً - عندما تبلغ المرأة سن الأربعين، تبدأ الخطوط الرفيعة حول الفم والجبهة والفم بالظهور بشكل تدريجي، وغالباً ما يبدو المكياج مختلفاً مقارنة بمرحلة العشرينات والثلاثينات. وبالتالي، يمكن أن تمثل مستحضرات المكياج وطريقة تطبيق المكياج بحد ذاته على البشرة المتقدمة في السن تحدياً كبيراً، بحيث يكون متلائماً مع احتياجات البشرة في هذا العمر. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك أبرز أخطاء المكياج الأكثر شيوعاً، التي ترتكبها المرأة الأربعينية.



التراخي في إعداد البشرة والعناية بها

التراخي في إعداد البشرة والعناية بها



مهما تكن مهارتك كبيرة في تطبيق المكياج، فلن تستطيعي الحصول على مكياج مثالي من دون بشرة صحية، فكثيرات من النساء لا يعملن على ترطيب بشرتهن، ولا يتبعن نظاماً كاملاً بالعناية بالبشرة. لذلك من الضروري المواظبة على استخدام مستحضرات العناية بالبشرة التي تغذي وترطب البشرة، ليبدو مكياجك في سن الأربعين أكثر طبيعية وإشراقاً.

تابعي المزيد: حيل مكياج للعيون المبطنة... لنظرة واسعة



تطبيق كريم الأساس بشكل عشوائي

تطبيق كريم الأساس بشكل عشوائي



يبدو كريم الأساس الممزوج بشكل عشوائياً مزعجاً جداً على البشرة، ويكون واضحاً بشكل خاص على البشرة الأكثر نضجاً، فكثيرات من النساء يطبقن الفاونديشن بشكل عشوائي وبأيديهن، وغالباً ما يفوتهن بعض النقاط، مما يتسبب في نشوء خطوط فاصلة على البشرة. لذلك، خذي وقتك في تطبيق كريم الأساس وضعيه بالتساوي على بشرتك باستخدام فرشاة كريم الأساس السميكة التي تخولك الحصول على تغطية للبشرة مثالية وخالية من الشوائب.

Advertisements



التمسك بالمستحضرات نفسها لسنوات

التمسك بالمستحضرات نفسها لسنوات



أنت من دون شك لا تحتفظين بالملابس لسنوات طويلة، وهذا الأمر يجب أن يحدث أيضاً بالنسبة الى مستحضرات المكياج، لذلك تخلصي من كافة مستحضراتك القديمة واحصلي على مستحضرات مكياج جديدة تناسب سنك واحتياجات بشرتك، وفتشي دائماً عن التركيبات والألوان التي تلائم بشرتك في سن الأربعين.



عدم استخدام مكبس الرموش

عدم استخدام مكبس الرموش



تتخلى نساء كثيرات في سن الأربعين عن مكبس الرموش، وهذا خطأ شائع، في وقت أن هذه الأداة هي طريقة بسيطة وفورية لتبدين أكثر إشراقة وحيوية، إذ تساعدك في الحصول على رموش جذابة حتى لو لم تكن طويلة وكثيفة جداً.



إهمال محيط العين

إهمال محيط العين



يعد إهمال العناية بمنطقة العين خطأ كبيراً ترتكبينه في سن الأربعين، فمعالجة منطقة أسفل العين بمنتجات تحتوي على مكونات نشطة مثل الكافيين والببتيدات والمقشرات الكيميائية ستجعل مكياجك يبدو متساويًا وأفضل بكثير. بالتالي، فإن ماسك العين سيحدث فرقاً كبيراً. استخدميه أثناء قيامك بتصفيف شعرك أو القيام بالأعمال المنزلية... واحتفظي به في الثلاجة حتى تعمل البرودة عند وضعه على التخلص من أي انتفاخات أو شوائب في محيط العين.

تابعي المزيد: صيحات مكياج جديدة تجعلك متحمسة جداً لتطبيقها