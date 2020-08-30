أفضل ماسكات البشرة من الفواكه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:56 مساءً - الفواكه معروفة باحتوائها على الفيتامينات المغذية والمعادن المفيدة للبشرة، كما أنها تحتوي على نسب كبيرة من المياه التي تحتاجها بشرتنا في الصيف، وتجنّبنا مشاكل الجفاف.



وكما أنّ تناول الفواكه مهمّ لصحتكِ عمومًا ولبشرتكِ بشكل خاص، فلِمَ لا تجربيها بشكل مباشر مع الخلطات والوصفات الطبيعية بماسكات مفيدة لبشرتِك، والتي اخترنا لكِ بعضًا منها لبشرة ما

ماسك الموز لتفتيح البشرة ونعومتها

ماسكات من فاكهة الصيف لبشرة متوهجة



المكونات:

- حبة موز

- ملعقة كبيرة من العسل

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون



الطريقة:

- أخلطي جميع المكونات جيدًا، حتى تحصلي على خليط متجانس.

- طبّقي الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم يُشطف جيدًا.

- كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا لتغذية بشرتِك

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ماسك الزبادي مع الورد والأفوكادو

ماسك الأفوكادو لبشرة نقية



المكونات:

- نصف حبة أفوكادو مهروسة

- ملعقة كبيرة من الزبادي

- ملعقتان كبيرتان من العسل

- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد

- كوب صغير من بتلات الورد



الطريقة:

- أخلطي جميع المكونات بشكل جيد، حتى تحصلي على مزيج متجانس.

- طبّقي الخليط على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهكِ جيدًا بالماء الفاتر.

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ماسك المانغو

ماسك المانجو مغذي لبشرتك



أحضري ثمرة مانغو واهرسيها، وقومي بتدليك وجهكِ بها بحركات دائرية، ثم اتركيها على وجهكِ لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه جيدًا.

ولنتيجة أفضل كرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

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