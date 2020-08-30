بخاخ البابونج للشعر المصبوغ ..خلطات متعددة وفوائد لاتحصى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:56 مساءً - تميل العديد من النساء إلى صبغ شعرهن، من خلال إستعمال الصبغات الكيميائيّة، التي بدورها تُسبِّب ضرراً جسيماً للشعر، وتُسبِّب له التلف. ولحماية الشعر المصبوغ لا بُدَ من اتّباع طُرُق سليمة للعناية بالشعر المصبوغ، كتطبيق روتين مُعيَّن من الخطوات الصحّية، بهدف إبقائه قويّاً، واستخدام بعض الوصفات الطبيعيّة التي تضمن المُحافظة عليه من أضرار الصبغة والتي من أبرزها وأهمها البابونج. وفيما يأتي، طريقة تحضير بخاخ البابونج للشعر المصبوغ:



طرق تحضير بخاخ البابونج للشعر المصبوغ

طرق تحضير بخاخ البابونج للعناية بالشعر المصبوغ

يُعتبر البابونج من أهمّ الأعشابِ الهامّة لصحّة الإنسان، هو عبارة عن أزهار الأقحوان المجفّفة، وهو من أكثر أنواع الأعشاب المستخدمة في العالم، ويحتوي البابونج على نسبة عالية من الفيتامينات ويدخل في تركيب الكثير من منتجات العناية بالشعر وتنعيمه وترطيبه، وربطت الكثير من الدراسات بينه وبين صحة الشعر عموماً والترطيب خصوصاُ، وتوفير النعومة والحماية من عوامل الجفاف المختلفة التي يتعرض لها الشعر يومياً.

إليك، طرق مختلفة لتحضير بخاخ البابونج للشعر المصبوغ، التي يمكن من خلالها الاستفادة من البابونج بصورة طبيعية للشعر المصبوغ:



بخاخ البابونج وماء الورد لتغذية الشعر المصبوغ

بخاخ البابونج وماء الورد لحماية الشعر المصبوغ

ضعي كوباً من الماء في وعاء على نار هادئة، وأضيفي إليه نصف كوب من أزهار البابونج، ونصف كوب من الماء الورد، اتركي المزيج يغلي لبضع دقائق ثم اتركيه يبرد قبل ان تضعيه في زجاجة بخاخ، ثم طبّقي المزيج بواسطة البخاخ على شعرك بعد الإستحمام.



بخاخ البابونج لشعر صحي ولامع

البابونج لشعر صحي لامع

يمكن إستخدامه للشعر قبل الحمام بساعة، حيث يتم إضافة البابونج للماء المغلي ونتركه حتى يبرد، بعد ذلك يتم وضعه في زجاجة بخاخ، ويطبق على الشعر وعلى فروة الرأس ويترك لمدة ساعة للحصول على شعر صحي ولامع، ويُساعد أيضاً على نمو الشعر لتحصلي على شعر أطول في فترة قصيرة.



بخاخ البابونج مع الخيار لشعر صحي

بخاخ البابونج والخيار لعلاج مشكلات الشعر المصبوغ

إغلي قليل من البابونج مع كمية كافية من الماء، ثم أضيفي عصير الخيار واتركيه ليبرد، بعد ذلك يتم وضعه في زجاجة بخاخ، ويطبّق على الشعر قبل كل حمام لتحصلي على شعر صحي وناعم منذ الإستخدام الأول، ويمكن الحصول على أفضل النتائج بتكرار هذه العملية مرتين أو ثلاثة أسبوعياً.

تابعي المزيد: أفضل طرق لزيادة لمعان الشعر المصبوغ



بخاخ البابونج والليمون لتنعيم الشعر

بخاخ البابونج والليمون يساعد في تنعيم الشعر

أضيفي لتر ونصف من الماء المغلي لكمية من البابونج، مع إضافة كريم خاص بالشعر وعصير ليمونة ثم قومي بغلي هذه الكمية معاً لمدة خمس دقائق، ثم اتركيه يبرد قبل ان تضعيه في زجاجة بخاخ، طبقي المزيج بواسطة البخاخ على شعرك، ويمكن تكرار هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع لتحصلي على شعر قوي وبلون أفتح.

Advertisements

بخاخ البابونج للتخلّص من قشرة الرأس

بخاخ البابونج لعلاج مشكلة قشرة الرأس

ضعي منقوع البابونج أو مغلي البابونج بعد تبريده في زجاجة بخاخ، قومي بغسل شعرك وطبقي المزيج بواسطة البخاخ على شعرك مع تدليك فروة رأسك.



بخاخ البابونج والجوجوبا لعلاج تساقط الشعر

بخاخ البابونج والجوجوبا لعلاج مشكلة تساقط الشعر

إخلطي كمية من زيت البابونج مع نفس الكمية من زيت الجوجوبا، وضعيهم في زجاجة بخاخ، وطبقي المزيج بواسطة البخاخ على شعرك مع تدليك فروة رأسك، وللحصول على أفضل النتائج يمكنك ترك الزيت على الشعر من المساء حتى الصباح.



فوائد البابانوج للشعر المصبوغ

فوائد البابونج للعناية بالشعر المصبوغ

يُتيح لكِ استخدام البابونج على شكل بخاخ فرصة أفضل للإلتزام وإستعماله بسهولة أكثر من تطبيقه كماسك أو غسل الشعر به، وتكمن فوائده في السطور الآتية:

يُحافظ غسل الشعر بشاي البابونج على الرطوبة الطبيعية في الشعر ويغلف الشعرة ويمنعها من التضرر نتيجة التعرض إلى الأدوات الحرارية.

يُضيف لوناً طبيعياً إلى الشعر ويُمكن أن يُغني عن الصبغات الكيميائية التي تزيد من جفاف الشعر.

يُؤدي إستخدام البابونج للشعر الجاف إلى ترطيبه وتنعيمه.

يُخفف من مشكلة تساقط الشعر المستمر، فهو يعمل على تقوية الشعر وحمايته من التلف.

يتمتع البابونج بخواص مضادة للأكسدة وللجراثيم والبكتيريا مما يساعد في التخلص من الأوساخ، كما يحمي فروة الرأس من تراكم البكتيريا والجراثيم والزيوت التي تسد بصيلات الشعر.

يقضي على القشرة المستعصية في فروة الرأس، حيث أنه محارب قوي لها إلى جانب كونه مهدئ ممتاز لفروة الرأس ويحميها من التهيّج والحكة مع المواظبة على إستخدامه.

يمنح الشعر لمعاناً وبريقاً، فيصبح الشعر ذو إشراقه مميزة.

يحمي الشعر من تقصف الأطراف ومن الأضرار البيئية.

يعمل على تفتيح لون الشعر بشكل طبيعي.

يُمكن إستخدامه كغسول للشعر الأشقر، والذي سيجعل منه لونًا مشرقًا وزاهيًا، لذا فهو بديل طبيعي عن الشامبو الصناعي.

يُساهم البابونج في تفيتح الشعر الأسود و البني و الحفاظ على الشعر الأشقر بالنسبة الى النساء اللاتي يمتلكن شعر أشقر.

يُساهم تكرار إستخدام بخاخ البابونج إسبوع بعد الآخر في تفتيج الشعر درجة بعد الأخرى حتى نحصل على اللون الذي نريد.

يُباع بخاخ البابونج للشعر في العديد من الصيدليات و محلات مستحضرات التجميل.

تابعي المزيد: أفضل سيروم وأقوى خلطة للعناية بالشعر المصبوغ