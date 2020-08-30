تبييض الأظافر.. حل سحري من مطبخك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:56 مساءً - جمال الأظافر وبياضها جزء لا يتجزأ من جمال المرأة، لذا نقدم لكِ الخليج 365 طرق تبييض الاظافر، بخطوات سهلة وسريعة، يمكنكِ تطبيقها في المنزل أو حتى في مكان العمل.



طرق تبييض الأظافر عبر الفحم:

طرق تبييض الاظافر

طحن القليل من الفحم حتّى يصبح ناعماً، ووضع ملعقتين من الخلّ، وملعقتين من عصير الليمون، وخلط المواد حتّى تتكوّن لدينا عجينة طريّة يتمّ وضعها على الأظافر وما حولها لتنسيق لون الحواف كذلك.

تابعي المزيد: تبييض الأظافر الصفراء بطريقة سهلة وسريعة



طرق تبييض الأظافر عبر بيكربونات الصودا:



طرق تبييض الاظافر

لستِ بحاجة لأكثر من ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا وعصير نصف حبّة ليمون.



امزجي المكوّنين معاً لتتشكّل لديكِ عجينة متماسكة، غطّي أظافركِ بهذه العجينة، مساحة الظفر والجوانب أيضاً، ثمّ لفّي عليها طبقة خفيفة من القطن وثبّتيها بقصّاصات من ورق القصدير أو الألمنيوم كي لا تتزحزح من مكانها.



ستلاحظين الفرق على أظافركِ من الاستخدام الأوّل، ولكن حذارِ من هذه الوصفة إذا كنتِ تعانين من أيّ نوع من الالتهابات أو الجروح على الأصابع تجنّباً لبعض الألم الذي سيسبّبه اللّيمون.

Advertisements

طرق تبييض الأظافر عبر عصير الليمون الطبيعيّ:

تبييض الاظافر عبر عصير الليمون

نقع الأظافر بالقليل من عصير الليمون الطبيعيّ المضاف له نصف ملعقة من الملح لمدة عشر دقائق للحصول على الأظافر المطلوبة.

بعد استعمال واحدة من الطرق السابقة يتم وضع اليدين بمحلول كريمي مكون من الماء الدافئ ومرطب للجلد، ونقع اليدين لمدة عشر دقائق لإعادة الحيويّة للأظافر، ومن ثمّ تقليمها وبردها بالطريقة الصحيحة.

تابعي المزيد: خلطات طبيعية:قناع البطاطا لتبييض الأظافر