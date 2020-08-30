تسريحات شعر شبابية على طريقة النجمة سيلينا غوميز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:56 مساءً - عندما يتعلق الأمر بتسريحات الشعر الشبابية، تشكل النجمة سيلينا غوميز مصدر إلهام رئيسياً بالنسبة الى الفتيات، هي التي لا تتوانى في كل مرة عن إجراء تحولات وتغييرات في شعرها، لتشد الانتباه عند كل إطلالة لها، فهذه الفنانة الشابة دأبت على مدى سنوات على اعتماد تسريحات شعر جديدة غير متوقعة.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة تسريحات شعر شبابية اعتمدتها النجمة سيلينا غوميز، لتستوحي منها ما يناسبك.



تسريحة الكعكة الملفوفة

تسريحة الكعكة الملفوفة



لا تخلو مناسبة أو إطلالة يومية من إحدى تسريحات الكعكة بمختلف أشكالها، فهي التسريحة المفضلة لدى النساء، وخصوصاً النجمات، وقد اعتمدتها النجمة سيلينا غوميز بطريقة عصرية من خلال تسريحة الكعكة الملفوفة، التي ترتكز على سحب الشعر عند منتصف الرأس وجعله على شكل ملفوفة بشكل متناسق.

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تسريحة موج البحر المضفرة

تسريحة موج البحر المضفرة



تعد تسريحة موج البحر إحدى التسريحات المفضلة لدى الفتيات، كونها تسريحة عملية وعصرية وتلائم مختلف الأوقات. إلا أن النجمة سيلينا سيلينا اختارت اعتمادها في إحدى الإطلالات بطريقة مميزة ومختلفة، حيث جاءت مضفرة من الجهة الأمامية، الى الجانب الفرق الوسطي الذي يؤطر الوجه.

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تسريحة الويفي المبلل

تسريحة الويفي المبلل



إنها تسريحة عفوية وعملية تلائم أوقات العمل بشكل خاص، وبالإمكان تنفيذها خلال دقائق معدودة، اعتمديها مع الفرق الوسطي والشعر الويفي المبلل والمنسدل، وذلك على طريقة النجمة سيلينا غوميز، واحرصي على وضع القليل من جل الشعر لتحصلي على تسريحة شعر تدوم طوال النهار.



تسريحة الشعر نصف المرفوع

تسريحة الشعر نصف المرفوع



إنها تسريحة سهلة وأنيقة وتمنح المرأة مظهراً أنثوياً جذاباً في كافة الأوقات. اعتمديها مع الغرة البوف ذات الفرق النصفي والخصلات المنسدلة على جانبي الوجه، والشعر الناعم المنسدل الى الخلف، بأسلوب سيلينا غوميز، مما يوفر لك إطلالة جذابة في مختلف الأوقات.



تسريحة ذيل الحصان المنخفض

تسريحة ذيل الحصان المنخفض



تسلط تسريحة ذيل الحصان المنخفض على طريقة النجمة سيلينا غوميز، الضوء على ملامح الوجه، وتريحك من خصلات الشعر التي يمكن أن تزعجك في بعض الأحيان. اسحبي شعرك الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المنخفض، على أن تجعلي الفرق نصفياً، وثبتيه بربطة قماشية ناعمة، من ثم لفي خصلة شعر صغيرة حول العقدة وثبتيها.

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