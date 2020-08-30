فساتين صيفية من وحي كيندال جينر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:56 مساءً - تعتمد عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية الأمريكية كيندال جينر على اختيار أزيائها بأسلوب أنيق ومفعم بالحياة، وعلى الرغم من أن معظم خياراتها في الأزياء بتصميمات جريئة؛ فإن الكثيرات من الفتيات الشابات يسعين لتقليدها في الكثير من الإطلالات، واليوم استوحينا لكِ -عزيزتي- عدة تصميمات لفساتين صيفية أنيقة، فاستوحي من خياراتها أفكارًا لإطلالاتك.



إطلالات الفساتين اللامعة لمظهر جريء

فساتين لامعة لمظهر جريء

اعتمدت كيندال جينر خيارات الفساتين اللامعة في المناسبات الضخمة والحفلات الشبابية، ومن أبرز إطلالاتها؛ تأنقت بفستان فضي قصير مزين بالفصوص الفضية بطريقة عصرية، وسرّحت شعرها بتسريحة مرفوعة، واعتمدت على تعدُّد الخواتم؛ لتكمل جمال مظهرها، وتجملت في إطلالة أخرى بفستان ذهبي قصير مصمم بنفشة بسيطة وفتحات جانبية، وأكملت جمال الإطلالة بإكسسوار ذهبي ضخم للشعر وأجنحة ذهبية مميزة، واعتمدت لهذه الإطلالة مكياجًا بنيًّا لامعًا وتسريحة الشعر المموج؛ لمظهر مميز في الحفلات الشبابية، وفي الإطلالة الثالثة نسقت فستانًا برتقاليًّا طويلًا مصممًا بقَصَّة ضيقة شفافة ومزينة باللمعة والريش، مع مجوهرات ذهبية، وتسريحة مرفوعة للشعر؛ لخيار عصري مميز.



خيارات الفساتين المنفوشة للمناسبات الضخمة

فساتين منفوشة من كيندال جينر

تفضِّل الفتيات الشابات خيارات الفساتين المنفوشة في مناسباتهن الضخمة، وعن كيندال جينر؛ فقد تزينت بفستان أحمر قصير ومنفوش مزين بطبقات من الكشكشة في الجزء العلوي ومن الأسفل، وسرحت شعرها بتسريحة مرفوعة؛ لمظهر جذاب، وفي الإطلالة الثانية اختارت فستانًا قصيرًا منفوشًا مزينًا بربطة محدَّدة للخصر، وأكملت مظهرها الأنثوي بحذاء ذي كعب فضي وتسريحة منسدلة للشعر.

Advertisements

تابعي المزيد: موديلات فساتين قصيرة من وحي درة زروق



فساتين ناعمة للإطلالات اليومية

موديلات الفساتين الناعمة

اعتمدت كيندال جينر على الفساتين الناعمة في إطلالاتها اليومية المختلفة، ولفصل الصيف؛ ارتدت فستانًا أخضر ضيقًا مزينًا برسومات خضراء بدرجة داكنة، وأكملته بقبعة من القش، وأطلّت بفستان أسود ضيق وقصير مرسوم بالألوان المختلفة، وأكملت مظهرها بحذاء ذي كعب طويل مزين بذات الرسوم، وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان بني منقط بالبني الداكن، وتألقت بفستان بني ميدي مصمم بمطاطات وقصَّة ناعمة في الجزء العلوي، وسرحت شعرها بالكعكة المرفوعة، وتجمّلت بفستان أسود طويل مصمَّم بقَصَّة واسعة ومزين بفتحة في الجزء الأمامي من المنتصف وفي منطقة الصدر ومرسوم بالأحمر، واعتمدت طلاء الشفاه الأحمر وتسريحة مرفوعة للشعر.

تابعي المزيد: فساتين سهرة قصيرة صيفية من وحي إطلالات كايلي جينر