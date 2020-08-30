الجلد الأسود صيحة رائجة في الموسم المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:56 مساءً - يتربّع الجلد الأسود على عرش الموضة النسائية في الموسم المقبل، وبالاقتران مع الحليات المعدنية يُزيّن الجلد الأسود الجاكيتات القصيرة والسراويل الضيقة ليمنح السيدة طلّة نجمات موسيقى "الروك" التي تمثل أحدث صيحات الموضة حالياً.

لا شكّ أن الأسود هو سيد الألوان حيث يظهر في جميع تشكيلات الموضة في الموسم المقبل، وقد ظهر منه ما يسمّى بالأسود الجديد، أي الدرجات الداكنة المائلة للأسود، حيث يتخذ مثلاً اللون الأحمر النبيذي أو الأخضر الداكن صبغة سوداء ليصبح أكثر قتامة.



نجمات الروك

سبورتماكس Sportmax

على نحو يكاد يكون تلقائياً، يجلب اللون الأسود معه طلّة نجمات الروك وقائدات الدراجات النارية، لاسيما عندما يقترن بالخامات الجلدية وحليات الزينة المعدنية، وتتمثّل مفردات هذه الطلّة في الجاكيتات الجلدية السوداء القصيرة التي تزدان بالحليات المعدنية والسراويل الجلدية الملتصقة بالجسم أو التنانير الجلدية القصيرة والضيقة.

إن تأثير طلّة الروك يتبدى جليّاً في موضة هذا الموسم والذي يشهد عودة قوية للحذاء ذي الأربطة، خاصة وأنه يمتاز بمظهره القوي وساقه القصيرة ويزدان بالكثير من الحليات المعدنية، بالإضافة إلى الأحذية ذات الكعب العالي حيث تزدان مقدمة الحذاء في العديد من الموديلات بقطع معدنية.

من المعروف أن الجلد الأسود يناسب المرأة الجريئة الباحثة عن التفرّد والتميز، ولذلك تقدّم بعض الماركات العالمية نماذج لهذه الطلة الجذابة التي تخطف الأنظار، فعلى سبيل المثال تسعى السيدة إلى تنسيق جاكيت جلدية قصيرة ومرصّعة بالحليات المعدنية مع سروال جلدي يتلألأ باللونين الأسود والفضي، أو جاكيت جلدي وسروال جينز برّاق مع حذاء عالٍ.

تابعي المزيد: إطلالات كيم كردشيان بالجمبسوت الجلدي



الرقة والنعومة

آدم ليب Adam Lippes

حتى تكون طلّة السيدة مناسبة للحياة اليومية، من المهم كسر النمط عند تنسيق ملابس الجلد الأسود من خلال اللجوء إلى العناصر التي تتسم بالرقة والنعومة لإضفاء لمسة أنوثة على هذه الطلة مثل الدانتيل والتريكو.

تتجسّد طريقة التنسيق هذه من خلال فستان من الدانتيل على سبيل المثال تحت جاكيت من الجلد الأسود والمزج بين الحليات المعدنية وأحجار الستراس مع التريكو الفاخر، أو اختيار الجاكيت البوكليه المفعمة بالأنوثة وذات أكمام مصنوعة من الجلد يتم تنسيقها مع حذاء ذي كعب عال؛ لإضفاء لمسة رقة وأنوثة على المظهر.

للتخفيف من حدّة طلة الجلد الأسود يجب أن تتضمّن التنانير الجلدية قصّات أكثر رقة وأنوثة، منها الواسعة والتي تنسدل بانسيابية على الجسم ويتمّ تنسيقها مع بلايزر أسود فخم وحذاء ذي كعب عال.

لا تقتصر صيحة الـجلد الأسود على الملابس فقط، بل يمكن تبنّيها عبر تنسيق الملابس الجلديّة مع الإكسسوارات الجلدية مثل القبعة والحقيبة.



تابعي المزيد: إطلالات كيندل جينر بالجاكيت الجلدية أفكار لمختلف المناسبات