اختاري عباياتك في فصل الصيف من سمر الأحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:56 مساءً - تحرص مدونة الموضة سمر الأحمد على الظهور دومًا بالإطلالات المحتشمة المناسبة للفتيات العربيات، ولا سيّما الخليجيات؛ لاختيارها الدائم للعبايات الشرقية، ومع دخول فصل الصيف؛ جمعنا لكُنّ عدة إطلالات بالعبايات من وحيها؛ لتظهرن بإطلالة مريحة ومناسبة للأجواء الحارة.



خيارات العبايات الملونة لمظهر صيفي مرح

العبايات الملونة لمظهر صيفي مرح



تضفي العبايات الملونة بألوان الصيف الكثيرَ من المرح على إطلالاتكنّ، وعن سمر؛ فقد تألقت بعباية بيضاء ناعمة مع فستان سكري، وظهرت بعباية رمادية مطرزة بالأسود في الأطراف؛ لإطلالة حيادية، وارتدت عباية رمادية ناعمة مع فستان أبيض؛ لمظهر ناعم، واختارت عباية زهرية ناعمة وواسعة؛ لخيار أنثوي.

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إطلالات العبايات السوداء لإخفاء عيوب الجسم

العبايات السوداء لإخفاء عيوب الجسم



تخفي العبايات السوداء عيوب الجسم بامتياز، وتضفي الكثير من الفخامة على إطلالاتكِ، لذا تأنقت سمر بعباية سوداء مزينة بقماش وخطوط باللون الأبيض، وتجملت بعباية ناعمة مزينة بالفصوص الفضية؛ لإطلالة بسيطة للمناسبات، ونسقت عباية سوداء مزينة بنقشة بسيطة في الجيوب مع حذاء ملون؛ لخيار عصري بسيط، وتزينت بعباية سوداء مصممة بقماش أزرق في الأطراف، وأطلَّت بعباية ناعمة مزينة بالأبيض، وأخرى مزينة بفصوص لامعة وريش أسود؛ لمظهر مميز.

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