أبرز صيحات الأحذية من عروض أزياء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:56 مساءً - تظهر العديد من صيحات الأحذية الأكثر جاذبية وأناقة في كل موسم ، وسوف نطلعك على أجمل موديلات أحذية 2020 تعشقها النساء لتجدي فيها التصميمات التي تتمنين اعتمادها في مختلف الأوقات.



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الأحذية بالكعب العالي الرفيع

HELMET LANG



قدمت العديد من الماركات أحذية بتصاميم أنثوية بالكعب العالي الذي يمنح المرأة أنوثة وجاذبية خاصة.



من ماركة Helmut Lang، اخترنا لكِ الأحذية بالكعب العالي باللونين الأبيض والأسود وبتصاميم بسيطة وعصرية تناسب أجواء الصيف.







الأحذية بالكعب العالي العريض

ULLA JOHNSON

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كما يمكنك أن تختاري الأحذية بالكعب العالي العريض التي تمنحك الراحة والأناقة في نفس الوقت.



قدمت ماركة Ulla Johnson أحذية بكعب عالي عريض وبتصاميم أنيقة وعصرية وبألوان جذابة ومتنوعة.

أعجبنا الحذاء المغزول الذي يجمع بين البيج والبرتقالي والأسود، والذي يمكن تنسيقه مع مختلف الأزياء.

كما قدمت الماركة حذاء بأربطة بتصميم بسيط ويتناسب مع إطلالات النهار العصرية، فضلاً عن الحذاء المغزول باللون الأبيض وبسوار الكاحل.

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أحذية بكعب متوسط

OSCAR DE LA RENTA





يمكن أن تختاري أحذية بكعب متوسط من أبرز الصيحات الرائجة لموسم ربيع وصيف 2020.



قدمت ماركة Brock Collection حذاء أحمر أنيق بكعب متوسط يضيف لمسة نابضة بالحيوية لإطلالاتك الصيفية.



كما قدمت ماركة اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta حذاء معدني باللون الذهبي وبكعب متوسط يمكن ارتداءه في المساء.







صنادل مرتفعة بكعب مستوي

KATE SPADE



برزت صيحة الصنادل المرتفعة بالكعب المستوي بتصاميم عصرية ولافتة للأنظار.



أحببنا حذاء آنا سوي Anna Sui الأبيض والمزين بالدانتيل لإطلالة ناعمة وأنثوية.



كما قدمت ماركة كيت سبيد Kate Spade صندل عصري باللون الأصفر لإطلالة نابضة بالحيوية، ويتناسب مع العطلات والرحلات الصيفية.

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