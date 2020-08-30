بدلات رسمية وطرق تنسيقها من وحي الفاشينيستا المحجبات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:56 مساءً - حولت الفاشينيستا المحجبات البدلة الرسمية إلى قطعة كاجوال يمكن إعتمادها يوميًا وذلك بعدما ظهرهن بإطلالات ملهمة وعملية على انستقرام.
شاهدي صوره بدلات رسمية من وحي الفاشينيستا المحجبات واستوحي منها تنسيقات مميزة لتتفردي بأسلوبك من دون التخلي عن الستايل المحتشم اللازم للحجاب.
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البدلات البيضاء موضة صيف 2020
بالنظر إلى اطلالات الفاشينيستا المحجبات التي رصدناها من حساباتهن على انستقرام ستلاحظين تمسكهن بالبدلات البيضاء في مختلف المناسبات حيث تعود البدلة البيضاء بقوة هذا الصيف وكانت قد سجلت حضور كبير ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة والكوتور، ننصحك بتنسيقها مع قميص باللون الأبيض لتحصلي على لوك موحد اللون يزيدك طولًا واعتمري إما طرحة بيضاء أو طرحة وتوربان باللون البيج على أن يكون الحذاء من نفس لون الطرحة.
بدلات بجاكيتات طويلة للمحجبات
تأتي موضة البدلات المصممة بجاكيتات طويلة في صالح المحجبات وقد لجأت لها معظم مؤثرات الموضة الشهيرات، يفضل إختيار موديلات ببناطيل مستقيمة القصة حتى تحصلي على إطلالة مرتبة ومتناسقة وانتعلي حذاء مدبب بكعب رفيع واحملي حقيبة كتف مزودة بسلسال معدني بلون يتناغم مع كامل الطلة، فاذا كنتِ تعتمدين بدلة بإحدى الألوان الباستيلية ننصحك بحمل حقيبة بسلسال فضي، أما في حال وقع إختيارك على بدلة بلون قوي كالأحمر فيفضل تزيينها بحقيبة مزودة بسلسال ذهبي.
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البدلات باللون الجملي لإطلالات العمل
برزت هذا الصيف موضة البدلات باللون الجملي على إختلاف درجاتها وهى قطعة مثالية ليوم عمل حيث أنه ينصف كواحد من الألوان الكلاسيكية إلى جانب الأسود والرمادي، القميص الأبيض سيعزز أناقة البدلة الجملي، احرصي على إعتمار طرحة باللون الجملي أو البيج الفاتح وانتعلي صندال نيود بكعب عريض مريح.
بدلات بألوان صارخة وطرق تنسيقها
اذا كنتِ من صاحبات الذوق الجرئ ننصحك بإعتماد موضة البدلات ذي الألوان القوية كالأزرق التركوازي والأحمر القاني والفوشيا، اكملي أناقتك بالقمصان البيضاء وتلك المطبعة بنقوشات ناعمة تتناغم مع لون البدلة والطرحات الشيفون البيضاء، نسقي الأحذية النيود مع البدلات الفوشيا والزرقاء، أما البدلة الحمراء فيمكنك تنسيقها مع حذاء أو صندال باللون الذهبي.
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