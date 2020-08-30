كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:56 مساءً - تتميز ملابس المحجبات برقي غير مسبوق لأن التصميمات تمنحك روح سحر الشرق بالجاذبية التي تنثرها على كافة جوانب طلتك ولكنها لا تكتمل من دون عنصر أساسي قادر على أن يكون أساس اللوك ويقلب كل الموازين.

لتكملي اطلالاتك كمحجبة تعرفي الى طريقة تنسيق المجوهرات من وحي الفاشيينستا المحجبات.



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تنسيق المجوهرات مع الحجاب من وحي الفاشينيستا



تنسيق مجوهرات للمحجبات

وفي حين كثر من الأنيقات يحترفن فن تنسيق الحجاب مع الأكسسوارات من شنط لافتة وأحذية راقية بكعب عالي، إلا أن الطلة لا تكتمل من دون المجوهرات الفاخرة مثل أقراط الثريا اللامعة والساعات المميزة والقلادات الطويلة المتدلية والأساور من السلاسل الى القلادات ذات الطبقات المتعددة. فعلى اختلاف ستايلاتها وصيحاتها، هذه المجوهرات اللافتة، إن أحسنت تنسيقها مع باقي اللوك ستعزز من جمال ورقي طلتك على الفور.

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تنسيق المجوهرات مع الحجاب من وحي الفاشينيستا

تنسيق مجوهرات للمحجبات





ثمة الكثير من الإختيارات المميزة من المجوهرات المتوفرة بمتناول يديك، الرفيعة للغاية التي تأتي على شكل حبال، الى تلك التي تتخذ من الفن الهندسي مصدر إلهام لها ونراها على شكل منحوتات، وهي تبدو أكثر روعة مع القفطانات والعبايات والملابس البسيطة والحجاب الناعم، وأخرى تأتي تزيينية وناعمة لتضيف ديكور ساحر على لوكاتك مثل تلك على شكل قلادات من سلاسل متدلية وأخرى بعرض متوسط مرصعة بأفخم الماسات والأحجار الكريمة بألوان مختلفة.





تنسيق المجوهرات مع الحجاب من وحي الفاشينيستا

تنسيق مجوهرات للمحجبات



فحتى لو كانت ملابسك وحجابك سادة تخلو من أي عنصر من عناصر الزينة أكان على شكل شك أو رسم أو نقوش، هذه المجوهرات ستمنحها ستايل عصري لافت ومميز مفعم بالرقي، وما عليك سوى أن تختاري القطع المناسبة لستايلك وللمكان الذي ستقصدينه وستحولين أي عباية من تصميم مناسب للنهار الى لوك ليلي مثالي بمجرد أن تضيفي ساعة آسرة أو قلادة فخمة! حتى أنه بوسعك أن تختاري الشوكر مع الحجاب المفتوح أو التوربان مع أقراط طويلة مثلاً وأن تستغني عن الأكسسوارات التزيينية مثل الأحزمة إذا ما اخترت مجوهراتك بعناية. ألقي نظرة على بعض لوكات المحجبات مع الحلي والمجوهرات التي انتقيناها لك ونجدها مثالية مع الحجاب، بمجرد أن تأخذي بعين الإعتبار ألوان السكارف وستايل الربطة!

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