للرجال.. مستشارة المظهر عفت عسلي تنصحكم بـ6 قطع أساسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:56 مساءً - تختلف إطلالات الرجل الشرقي عن غيره؛ باختياره غالبًا ألبسةً تدل على الاتزان والرسمية، وتتميز بالفخامة والرقي، لذا يجد الرجال في مجتمعنا صعوبةً بالغة في تنسيق إطلالاتهم.

وتزداد هذه الصعوبة في فصل الصيف، حيث يسعى الرجل إلى الظهور بإطلالة أنيقة مواكبة للموضة، وفي الوقت نفسه رسمية ومناسبة لبيئة المجتمع وعاداته.

ولمساعدتك عزيزي الرجل في انتقاء أفضل الإطلالات؛ تقدم لك عفت عسلي، مستشارة الألوان وخبيرة الأناقة والمظهر، نصائحها حول كيفية تنسيق أجمل الملابس الرجالية، حيث اختارت لك ست قطعٍ أساسية، أكدت ضرورة توفرها في خزانة ملابس الرجل الشرقي في فصل الصيف؛ كونها تتميز بألوانها الجميلة، وخاماتها الباردة والمريحة.



أولًا: القميص الكتان

القميص الكتان



يتميز الكتان بنسيجه الطبيعي الفخم والأنيق، الذي يسمح لجسمك بالتنفس من خلاله، ويحافظ على برودته في الطقس الحار، ويناسب كثيرًا التنزه صيفًا.

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ثانيًا: قميص الغابات

قميص الغابات



يعدُّ القميص المستوحى من الغابات الاستوائية من الصيحات الدارجة في موضة صيف ٢٠٢٠، ويتميز بإعطائه شعورًا جميلًا بالأجواء الرائعة في هذا الفصل، لذا لابد من إضافته سريعًا إلى خزانتك الصيفية.



ثالثًا: بنطلون chino

بنطلون chino

يمكن اعتباره من أهم البنطلونات في خزانة الرجل الشرقي؛ إذ يستطيع ارتداءه في مختلف المواسم، خاصةً في فصل الصيف؛ لإطلالة مثالية متناسقة غاية في الروعة والأناقة.

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رابعًا: الشورت

الشورت



الشورت من القطع المريحة في فصل الصيف، لذا يلاقي رواجًا كبيرًا بين الرجال والشباب، ويمكنك اختياره بخامات قماشٍ متنوعة، مثل الكتان، القطن، الجينز، حيث يلائم أكثر إطلالاتك السريعة.



خامسًا: الأحذية الصيفية المريحة

الأحذية الصيفية المريحة



يُفضَّل خلال فصل الصيف ارتداء أحذيةٍ أنيقة ومريحة في الوقت نفسه، خاصةً الصندل الصيفي، وهذا ما جعلنا نختار لك مجموعةً أنيقة، تتنوع ما بين الحذاء الرياضي الصيفي ذي الطابع المريح، وحذاء اللوفر "loafer"، والصندل البني المكشوف.

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سادسًا: إكسسوارات الصيف

إكسسوارات الصيف



يفضَّل أيضًا اختيار قبعاتٍ صيفية؛ حتى تحصل على لمسةٍ عصرية مميزة، وكابات جميلة، أما الحزام فيجب أن يكون كاجوال، مع الابتعاد عن الحزام الرسمي، واعتماد الجوارب القصيرة المخفية التي تناسب الأحذية الصيفية، ويمكنك إكمال إطلالتك الأنيقة بساعة يد كاجوال، ونظارة رائعة تحميك من أشعة الشمس العالية في المناطق الصحراوية.