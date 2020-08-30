تألّقي بالميتاليك الذهبي المثالي لصاحبات البشرة البيضاء والحنطية

سيطرت موضة الميتاليك على عروض الأزياء الخاصة بخريف وشتاء 2020 / 2021 بدرجة كبيرة، بعد أن جرت العادة أن تكون الألوان الدافئة هي الأكثر رواجاً في الفصول الباردة، وكانت ألوان الميتاليك مقصورة على الإطلالات المسائية فى كثير من الأحيان، ويبدو أنها ستكون إحدى القطع الأساسية لدى الكثير من الفتيات هذا العام، وأنهن سيعتمدن عليها في إطلالاتهن الباردة.

ولطالما كان الميتاليك خيار الملكات وعاشقات التألق والفخامة والرقي في مختلف أنحاء العالم، وجاءت أزياء الميتاليك هذا العام بتصاميم ذات تفاصيل ولمسات مفعمة بالرقي.

وقد جمعنا لكِ سيدتي أجمل التصاميم من أهم دور الأزياء العالمية، التي عرضت مجموعاتها لخريف وشتاء 2020/2021؛ لتختاري منها ما يتناسب مع ذوقك وشخصيتك، فإذا كنتِ إذن من عاشقات أزياء الميتاليك؛ اختاري منها واستوحي وتألقي دائماً.

الميتاليك الذهبي

الميتاليك الذهبي مثالي لصاحبات البشرة البيضاء والحنطية على حد سواء؛ نظراً للدفء والإشراقة اللذيْن يمكن أن يضفيهما على الإطلالة، وقد تنوعت التصاميم بحسب دور الأزياء؛ لتتناسب القصات مع جميع السيدات اللاتي سيخترن التألق بهذا اللون.

وقد برز هذا اللون في عروض كل من Christian Cowan وEtro، إضافة إلى Michael Kors التي قدمت فستاناً ميتاليك ذهبياً مميزاً، جاء بتصميم قصير وأكمام مفتوحة بأسلوب الكاب الأنيق. يجمع هذا التصميم بين الأسلوب الشبابي والفاخر في آن معاً.

الميتاليك الفضي

لا يقتصر الجمال فقط على اللون الميتاليك الذهبي الخاص بأي إطلالة، فاللون الميتاليك الفضي يتمتع أيضاً برونقه الخاص، إلا أنه يتناسب مع النساء صاحبات البشرة السمراء أو الداكنة أكثر، إذ إنه يعكس الجمال والأنوثة بشكل لافت جداً.

وقد برز هذا اللون في عروض كل من Alberta Ferretti وArea، إضافة إلى Versace التي قدمت فستاناً ميتاليك فضياً قصيراً بتصميم Hour-glass الراقي، وتفاصيل بريم من الكريستال الفضي على الصدر.

شاهدي الصور التي جمعناها لكِ، واختاري الأجمل؛ لتتألقي في الفصل المقبل.

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