أبرز الحقائب المتعددة الواجهة لموضة خريف 2020 تعرّفي عليها

انطلقت صيحة الحقائب المتعددة عام 2015 حين خرجت عارضات Chloe و Fendi عبر منصات الأزياء أثناء العروض وهن يحملن حقيبتين معاً، ومنذ ذلك الحين، رأينا الكثير من نجمات الصف الأول يحملن حقيبتين معاً في وقت واحد في Street Style في خروجاتهن الكاجوال الأمر الذي جعلنا حقّاً الى متى ستستمر موضة صيحات الحقائب هذه؟

طريقة جديدة للإبهار

لعلها الطريقة الوحيدة التي تلجأ إليها الشهيرات ليبهرن فيها متابعيهن ومعجبيهن هي عبر الظهور وهن ترتدين حقيبتين من أفخر الأنواع وآخر الإصدارات، الأمر لم نرصده على واحدة أو اثنتين من النجمات بل الكثيرات ومنهن من يعتبرن متواضعات وبعيدات عن الإبهار ولفت الأنظار، مثلغوينيث بالترو، بيبا ميدلتون، كيت موس، إيما واتسون والكثيرات غيرهن.

طريقة تسويقية ذكية

كما ذكرنا أن الصيحة بدأت من منصات الأزياء خلال العروض العالمية لداري كلويه و فيندي، فيما تبعها بعد ذالك فالنتينو و دولتشي أند غابانا، و لكن بدأ الأمر بطريقة واقعية حيث حملت العارضات حقيبة صغيرة للغاية تتسع للموبايل والنقود مع حقيبة أكبر حجماً تتسع لباقي الحاجيات، سرعان ما انتقلت صور العارضات اللواتي تحملن حقيبتين إلى صور إعلانية جذّابة تسرق القلوب، و تبنّت الأمر الفاشنيستا أيضاً، إلى أن انتقل الأمر إلى الشهيرات والنجمات اللواتي تمثّلن دور أزياء وعلامات شهيرة، تبنّين الإطلالة على الفور.

Advertisements

أما ريهانا التي كانت وجه ديور الإعلاني فهي لم تكتفي بحقيبة ديور واحدة، بل حملت اثنتين بلونين مختلفين، زهري و أزرق سماوي مع إطلالة صيفية من سروال قصير وتوب مقطوعة وحذاء رياضي مريح، يبلغ ثمنهما أكثر من £5,000 جنيه استرليني.

الحقيبة المتوسطة تفوز

الموسم الماضي رصدنا الكثير من التناقضات في أحجام الحقائب، من الصغير للغاية إلى الكبير، ولكن إن كانت النجمات تحتاج حقاً لحقيبتين كان بالإمكان أن تضع حاجياتها في واحدة كبيرة للغاية، ولكن إن جرّبتني الأمر فلن يكون عمليّاً على الإطلاق! ستدخلين في متاهة البحث عن حاجيّتك المهمة، مثل هاتفك الذي يرنّ، أو مفاتيح سيارتك أو منزلك، أو سروال الليغينغ قبل الدخول إلى الجيم! لذا مهما كبرت الحقائب لن تبدو عملية ومهما صغرت كذالك الأمر، لذا كان ملهماً ما تقوم به الشهيرات هو حمل حقيبتين الأساسية متوسطة للإستخدام الآن والآخرى صغيرة.

قد يهمك أيضاً :