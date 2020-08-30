دينا الشربيني تنشر صورة جديدة تجمعها بـ عمرو دياب في "أماكن السهر"

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة دينا الشربيني، صورة جديدة تجمعها بالفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعنوان "أماكن السهر".

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وتفاعل متابعو "دينا" على الصورة التي جمعتها بالهضبة في الكثير من التعليقات: "عيني عليكي باردة" "خدوني معاكم أماكن السهر" "لايقين على بعض" "ربنا يسعدكم ببعض".

ويذكر أن دينا الشربيني ظهرت للمرة الأولى كموديل مع عمر دياب، في كليب "أماكن السهر"، أحدث أغاني الهضبة التي صدرت قبل أيام قليلة، وجاءت من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.