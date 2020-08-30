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حفل ضخم داخل أحد الفنادق في مدينة السادس من أكتوبر، ضم نجوم مسرح مصر، احتفالا بزفاف "إسراء"، شقيقة الفنان مصطفى خاطر، على شقيق الفنان مصطفى بسيط.
حرص الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، على التواجد في حفل الزفاف، في أول ظهور له في مناسبة عقب وفاة ابنه "علي"، برفقة زوجته، مرتدية ملابس سوداء حدادًا على نجلها، فيما ظهرت زوجة الفنانة مصطفى خاطر، خلال الحفل في الأشهر الأخيرة لها من الحمل، حيث بدت بوزن زائد، غير ملامحها.
حرص نجوم الفن على مشاركة العروسين أجواء الرقص والغناء، فكان من بينهم الفنانة سارة درزاوي، وعمر مصطفى متولي ومحمد عبدالرحمن وكريم عفيفي.
وكان أقام العروسين حفل خطبتهما، في فندق هيلتون دريم، في شهر فبراير من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر حفل زفاف أخت مصطفى خاطر على شقيق مصطفى بسيط: "زيتهم في دقيقهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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