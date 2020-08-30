الامارات | سعوديون حزينون ينعون صاحب حساب "برق ورعد"

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديون حزينون ينعون صاحب حساب "برق ورعد" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بخبر وفاة أبو عبد الرحمن صاحب حساب "برق ورعد" الذي اشتهر بنشر الوعي للرفق بالحيوان.
وعمل أبو عبد الرحمن على توفير المأوى والطعام والعلاج للحيوانات، الأمر الذي ترك حزنا كبيرا في صفوف متابعيه، داعين له بالمغفرة والرحمة.
ودشن رواد موقع "تويتر" بالسعودية وسم #وفاه_برق_الرفق_ورعد_الاحسان والذي لقي تفاعلا بآلاف التغريدات، واستطاع أن يتصدر قائمة الأكثر تداولا بالسعودية في وقت وجيز.
وأفادت العديد من الحسابات بأنه كان ينشر صورا أثناء إطعامه الطيور والحيوانات ويوفر لها الطعام والماء، حيث كان يتعمد عدم إظهار ملامح وجه.
وقال نشطاء إن إطعامه الطيور المشردة وعدم إظهار وجهه زاد فضول المتابعين له لمعرفة من هو، ولكن المنية وافته دون معرفة اسمه وبيت عزائه، مرجحين أنه سعودي، وفق الصور التي كان ينشرها أثناء إطعام الطيور.
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