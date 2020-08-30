كتب: هن - 09:09 ص | الأحد 30 أغسطس 2020

يعتبر طبق الدجاج المشوي مع شرائح الخوخ والجوز من الأطباق الغنية بالعناصر المفيدة بالجسم ومذاقها جيد، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيره في المنزل. مقادير الدجاج المشوي مع شرائح الخوخ والجوز ملعقتان كبيرتان من زيت الجوز أو زيت الزيتون البكر ملعقة كبيرة من مربى الخوخ ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار ملعقتان كبيرتان من خل "شيري" Advertisements نصف ملعقة صغيرة ملح 3 حبات خوخ أصفر ناضج مقطّعة إلى شرائح دجاجة مشوية مقطعة نصف كوب من أوراق الريحان نصف كوب جبنة فيتا مفتّتة ربع كوب جوز أو أي مكسرات أخرى طريقة تحضير الدجاج المشوي مع شرائح الخوخ والجوز اخفقوا الزيت والمربى والفلفل والخل والملح في وعاء متوسط، وضيفوا شرائح الخوخ إلى الخليط وغطّوها بلطف في الصلصة. ضعوا الدجاج في طبق كبير، ووزعوا الخوخ بالتساوي فوق الدجاج، وضعوا عليه الريحان والجبنة والجوز، وقدموا الطبق وبالهناء والشفاء.

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