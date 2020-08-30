مطالب الأمهات في العام الدراسي بعد الحديث عن موجه ثانية من كورونا

ماما

بدأ الحديث عن بداية موجة ثانية من فيروس كورونا أكثر انتشارا ويمكن أن تسبب في زيادة نسبة الوفيات، ومع إقدام موسم الشتاء تزداد مخاوف الأمهات من عودة الدراسة في ظل تفشي فيروس كورونا، لذلك ظهرت عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض المطالب للأمهات.

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نادية: يجب تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول

تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، كان مطلب نادية محمد، ولية أمر ثلاث طلاب بمراحل الابتدائية والاعدادية، فالكثافة العدادية داخل الفصول تثير قلقها، قائلة أثناء حديثها لـ "هُن"، "الكثافة العددية من أخطر الأشياء التي يمكن أن تسبب في زيادة خطورة العدوى بين الطلاب".

التزام الطلبة والمعلمين بارتداء الكمامات

مطلب آخر قدمته نهى سعيد، ولية أمر طالبة بمرحلة رياض الأطفال، وهو ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات في الفصول الدراسية ومراعاة التباعد الاجتماعى بالإضافة إلى التعقيم المستمر.

توفير فيديوهات تفاعلية للمناهج

ومع الدراسة 3 أيام في الأسبوع اقترحت نجلاء السيد، ولية أمر، ضرورة توفير فيديوهات تفاعلية للمناهج حتى يعتمد عليها الطلاب حال جلوس الطلاب بالمنزل، "ده هيساعد على تنمية مهارات الطلاب ويساعد على الاستذكار".

تقسيم المدرسة أكثر من فصل

واقترحت نهال متولى، ولية أمر طالبة بالمرحلة الإعدادية، ضرورة تقسيم المدرسة إلى أكثر من فصل دراسي، وتأجيل دخول مرحلة "كي جي"، وتخفيف المناهج على الطلاب حتى يبتعدوا عن الحفظ والتلقين للمعلومات.