نهاد أبوالقمصان عن واقعة "سيدة البلكونة": جنحة ضرب عقوبتها 3 أعوام

علاقات و مجتمع

صفحة جديدة ضمن ملف العنف الأسري والمنزلي، الذي تتعرض له نساء على يد أزواجهن، وثقها مقطع فيديو تداوله رواد مواقع "التواصل الاجتماعي"، أظهر تعرض سيدة للعنف من زوجها، الذي هددها بإلقائها من البلكونة، والاعتداء عليها، ما أثار غضب الرواد.

قبل 3 أعوام، نشأت الخلافات الأسرية بين "سكينة" وزوجها، الذي طردها من المنزل، برفقة أطفالها الأربعة، ونشبت بينه وبين أشقائها مشاجرة، أسفرت عن إصابته بكسور.

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وبحسب حديث السيدة لـ"الوطن"، بأن الزوج حرر دعوى قضائية ضد أشقائها وأقاربها، وبالفعل حصل على حكم قضائي بالسجن 5 أعوام، وحينما ذهبت السيدة إلى منزل الزوج برفقة أطفالها لاستعطافه للعيش معه مرة أخرى، اعتدى عليها بالضرب المبرح: "عرضني في البلكونة كي أكون عبارة لكل المارة".

نهاد أبوالقمصان: جنحة ضرب تصل لحكم 3 سنوات

ومن جانبها، علقت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بأنه يوجد سنويًا 5 مليون و800 ألف سيدة تتعرض للعنف، بحسب دراسة أجرتها مركز التعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى وجود مليون سيدة تترك منزلها بسبب العنف المنزلي.

وأوضحت "أبوالقمصان"، خلال حديثها لـ"هن"، بأن واقعة الاعتداء على الزوجة تمثل جنحة ضرب، عقوبتها 3 أعوام، لكن المشكلة التي تواجه النساء عند تحرير محاضر الاعتداء بأن الزوج يقوم بالإجراء ذاته، وهو ما يجعل السيدة تتنازل عن حقها في النهاية.

وطالبت "أبوالقمصان"، بضرورة وجود التحقيق في قضايا العنف، فالأخطر من تنازل المرأة عن حقها هو تعريضها بعد ذلك لجرائم القتل والأذى لأطفالها: "بتعيش في إرهاب وخوف".

وتابعت "أبوالقمصان"، بأنه تحرير محاضر الاعتداء على الزوجة غالبًا ما تنهي بالحفظ دون أخذ حقها في النهاية: "لسة بنواجه مشاكل في العنف المنزلي.. وحماية النساء".