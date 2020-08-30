الكشف عن أغلى "كمامة" في العالم سعرها 1.5 مليون دولار.. من طلبها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت دار المجوهرات Yvel عن أغلى قناع للوجه في العالم مرصع بالألماس، حيث تم تصنيعه خصيصًا ليناسب متطلبات رجل أعمال ملياردير في شنغهاي.

وتبلغ تكلفة قناع الحماية من فيروس كورونا 1.5 مليون دولار أمريكي، وهو أغلى قناع للوجه في العالم ومن المتوقع أن يتم تسليمه للزبون بحلول نهاية عام 2020.

ومع توقع ظهور أول لقاح للفيروس التاجي المستجد في أوائل عام 2021، يبدو من المرجح أن يتم ارتداء القناع لبضعة أشهر، وإذا نجحنا بطريقة ما في التخلص من هذا الوباء قبل ذلك الحين، فمن المؤكد أن القناع سيُصبح تذكارًا فريدًا لعصر فيروس كورونا، وعلى سبيل المفارقة كشف الوباء عن التفاوتات الصارخة في الثروة بين البشر.

القناع الذي تبلغ تكلفته مليونًا ونصف المليون دولار مصنوع من 250 غرامًا من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا ويأتي مزينًا بأكثر من 3600 ماسة من الألماس الأسود والأبيض الطبيعي (بإجمالي عيار 210 قيراط).

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بالطبع، وبغض النظر عن الجماليات، سيلبي القناع أيضًا المعايير الصحية الصارمة مع أخذ الوضع الوبائي الحالي في عين الاعتبار، بما في ذلك مرشح N99، بمعنى آخر، سيقوم القناع بتصفية ما لا يقل عن 99 % من الجسيمات المحمولة في الهواء.

والمثير للاهتمام، هو أن رجل الأعمال الذي قدم الطلب، طلب على وجه التحديد أن يكون القناع واحدًا من أغلى الأقنعة في العالم، وكان هذا التحدي سهلا جدا وفقًا لمؤسس Yvel والمصمم المشارك إسحاق ليفي.

عملية التصنيع اليدوية لمثل هذه القطعة الفاخرة، بالإضافة إلى الموعد النهائي المحدد في نهاية العام، تعني أيضًا أن رجل الأعمال من شنغهاي لن يكون الوحيد المستفيد من الطلب الباهظ، إذ صرحت شركة Yvel، التي تفخر بتوظيف المهاجرين، كيف ساعدت هذه الطلبات في الحفاظ على استمرار هؤلاء العمال في وظائفهم.

وليس هذا القناع الوحيد الفاخر الذي ظهر خلال أزمة الوباء العالمي، حيث قام شانكار كوراد، وهو رجل أعمال في بيون بالهند، بصنع قناع خاص من الذهب الخالص يزن 60 غرامًا واستغرق صنعه ثمانية أيام.

وفي اليابان قامت مصممة المجوهرات المحلية "Rieko Kawanishi" باستغلال خبرتها البالغة 35 عامًا في صناعة الإكسسوارات في صناعة الأقنعة، باستخدام لآلئ أكويا الحقيقية، وتستغرق ثلاثة أيام لخياطة 310 لؤلؤة حقيقية على قناع، باستخدام أحجام مختلفة لإنشاء أنماط، نظرًا لأنها عملية معقدة جدًا فيبلغ سعر القناع 9350 دولارًا أمريكيًا.