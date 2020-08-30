محمد سامي ومي عمر على "إنستجرام": الحب ولع في الدرة

علاقات و مجتمع

خلال فترة قصيرة مؤخرا، أصبح المخرج محمد سامي، والفنانة مي عمر من أيقونات الثنائيات الناجحة داخل الوسط الفني، فهما داعمان لبعضهما البعض دوما في المواقف المختلفة، وكذلك في أداء الأدوار على الشاشات.

ويترجم الثنائي الحب والدعم المتبادل إلى ظهور متكرر سويا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث احتفلت به مي عمر بعيد ميلاده خلال كواليس تصوير مسلسله الجديد "لؤلؤ"، وانتشرت الصور على السوشيال ميديا.

وآخر ظهور للثنائي نشر محمد سامي صورة تجمعه بزوجته وكتب في تعليقه عليها عبارة غزل، "مع الملكة"، وتلقى عليها كثير من التعليقات، والتي كان من بينها، "هو في ايه الحب ولع في الدرة باين".

كما نشر سامي صورة له مع مي عمر في صالة الجيم، وكتب في تعليقه عليها، "هي كل حاجة ليا"، وتفاعل معه عدد كبير من جمهور ومتابعيه عبر الإعجابات والتعليقات.

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ويتغزل محمد سامي في زوجته بنشر صورها وهي مرتدية ملابسه، حيث كتب في تعليقه على صورة لمي عمر وهي مرتدية بيجامته وجالسة معه في البيت، "واقع في حبها وهي بتلبس هدومي"، وذلك عبر "إنستجرام".

ورغم أن مي عمر قليلة نشر صورها الشخصية مع زوجها المخرج محمد سامي، إلا أنها أيضا تحرص دوما على تقديم الشكر والحب له، وذلك عبر "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعهما وكتبت في تعليقها عليها، "ميهمنيش ايه مستنيني طالما انت في ضهري".

وتلقت مي عمر كثيرا من التعليقات والإعجابات على تلك الصورة، والعلاقة الاستثنائية التي تجمعهما سويا.