وفاء الكيلاني بشعر أشقر في أحدث جلسة تصوير.. وفيفي عبده: "5 أمواه"

لايف ستايل

بإطلالة كاجوال، لفتت الإعلامية وفاء الكيلاني الأنظار، في أحدث جلسة تصوير لها، التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

الإعلامية أطلت ببنطلون جينز قاتم اللون، وقميص من اللون الأزرق الفاتح، مع شعر مموج "ويفي" بني اللون، ممزوج بخصلات شقراء، ومكياج "سموكي"، يبرز ملامحها، معلقة: "مساء الأمل في أيام أفضل".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حققت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والمشاركات، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنيقة ومتألقة"، و"أجمل إعلامية في الدنيا كلها"، و"بنحبك يا وفاء".

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وحرصت الفنانة فيفي عبده، على التعليق على جلسة تصوير وفاء الكيلاني، مدونة إيموشن لـ"5 قبلات"، يعبر عن شعارها الشهير "5 أمواه".