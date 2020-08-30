لايف ستايل
بإطلالة كاجوال، لفتت الإعلامية وفاء الكيلاني الأنظار، في أحدث جلسة تصوير لها، التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".
الإعلامية أطلت ببنطلون جينز قاتم اللون، وقميص من اللون الأزرق الفاتح، مع شعر مموج "ويفي" بني اللون، ممزوج بخصلات شقراء، ومكياج "سموكي"، يبرز ملامحها، معلقة: "مساء الأمل في أيام أفضل".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حققت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والمشاركات، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنيقة ومتألقة"، و"أجمل إعلامية في الدنيا كلها"، و"بنحبك يا وفاء".
وحرصت الفنانة فيفي عبده، على التعليق على جلسة تصوير وفاء الكيلاني، مدونة إيموشن لـ"5 قبلات"، يعبر عن شعارها الشهير "5 أمواه".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء الكيلاني بشعر أشقر في أحدث جلسة تصوير.. وفيفي عبده: "5 أمواه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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