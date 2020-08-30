بعد نشر صورها عارية.. حملة تضامن واسعة مع دانا جبر

علاقات و مجتمع

حالة من التعاطف العام، انتابت رواد منصات التواصل الاجتماعي والجمعيات النسائية، رفضا لما حدث مع الممثلة السورية دانا جبر، إثر تعرّض هاتفها المحمول للسرقة، ونشر صور خاصة لها من داخله.

ووفقا للنهار اللبنانية، فإن الجمعية النسائية المعروفة باسم "النسوية"، أعلنت تضامنها مع دانا، مدونة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "يقوم بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بنقل خبر تعرض الممثلة السورية دانا جبر، لسرقة جوالها الشخصي وتهكيره، ما أدى لتسريب صور شخصية للممثلة بين أولئك المستخدمين، والتشهير بها".

Advertisements

ونشر مدون آخر: "الابتزاز جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون".

كما نشرت حركة نسويات سوريات عبر صفحتها على "تويتر"، معلنة تضامنها مع الممثلة السورية، مطالبة بمعاقبة المبتز.

يذكر أن حساب أنشئ في "إنستجرام" بعنوان "فضيحة دانا جبر"، نشر صورا لها بالملابس الداخلية، سرعان ما حظي بأكثر من 11 ألف متابع.

بعد انتشار صورها ومقطع فيديو إباحي نسب لها، نشرت دانا بيانا عبر حسابها في "فيس بوك"، قالت فيه إنها "تتعرّض لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قِبل شخص مجهول، في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلبا واضحا وراء فعلته"، موضحة أنّ هذه الصور قديمة جدا، وشخصية بحتة غير معدّة للتداول أو للنشر، وبعضها تعرّض للتشويه والتركيب والتعديل بقصد الإساءة.

ودانا جبر تنتمي لعائلة فنية، فهي حفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة القديرة منى واصف، وابنة شقيقة الفنانتين ليلى ومرح جبر، وشاركت في الجزء الرابع من مسلسل "باب الحارة"، إذ عرفت بشخصية جميلة.