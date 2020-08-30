ابنة منال سلامة توجه الشكر لمن تواصل معها ووالدتها بعد حادث السير

علاقات و مجتمع

رسالة باللغة الإنجليزية، تحدثت خلالها أميرة عادل أديب، ابنة الفنانة منال سلامة، عن تطورات حالتها الصحية هى ووالدتها، عقب تعرضهما لحادث سير مساء أمس.

وكتبت "أميرة"، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله.. حالتنا باتت أكثر استقرارا"، موجهة الشكر إلى الأشخاص الذين حاولوا التواصل معها منذ وقوع الحادث، حتى الآن، مؤكدة على تواصلها مع الجميع، عند قدرتها على فعل ذلك.

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وكان المخرج عادل أديب كشف لـ"الوطن"، عن تفاصيل إصابة الفنانة منال سلامة وابنتهما، إثر حادث سير، قائلا إن زوجته وابنتهما تعانيان من بعض الكدمات إثر حادث سير على طريق العلمين.

وأضاف أن، عقب الحادث تم نقل زوجته وابنتهما إلى المستشفى، وأن حالتهما الآن مستقرة.

يذكر أن البداية الفنية لمنال سلامة كانت في عام 1985 خلال مسرحية حملت اسم "الزير سالم"، لكنها بدايتها كمحترفة خلال مسلسل ضمير أبلة حكمت عام 1991.